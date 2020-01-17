Хафтар направил Путину письмо с предложением провести вторую межливийскую встречу в Москве

Москва, 17 января. Президент России Владимир Путин 16 января получил благодарственное письмо от командующего Ливийской национальной армией Халифы Хафтара. Фельдмаршал выразил полную поддержку российской инициативе по примирению сторон ливийского конфликта и заявил, что примет предложение РФ, если та решит продолжить диалог в Москве.

«Благодарю Вас и выражаю полную поддержку российской инициативе по проведению мирных переговоров в Москве, которые должны привести к миру в Ливии. Подтверждаю, что мы готовы принять Ваше приглашение посетить Российскую Федерацию для продолжения начатого диалога», — гласит текст письма.

Напомним, мирные переговоры по Ливии прошли в Москве 13 января. Встречу посетила турецкая делегация во главе с министром иностранных дел Мевлютом Чавушоглу, а также делегации от Правительства национального согласия Ливии и Ливийской национальной армии, возглавляемые Файезом Сарраджем и Халифой Хафтаром соответственно. Их принимали глава МИД и Минобороны РФ Сергей Лавров и Сергей Шойгу.

Инициатива о встрече в Москве прозвучала на переговорах президента России Владимира Путина и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в Стамбуле 8 января. Российский лидер предложил коллеге выступить с совместным заявлением о необходимости введения режима прекращения огня в Ливии с полуночи 12 января и начале межливийского политического диалога на основе Схиратских соглашений 2015 года.