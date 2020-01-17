Глава Минздрава Саратовской области стала фигурантом уголовного дела

Саратов, 17 января. Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении главы Минздрава Саратовской области Натальи Мазиной. Об этом сообщили в пресс-службе СК РФ.

Помимо Мазиной, фигурантами уголовного дела стали и другие сотрудники регионального министерства здравоохранения. По версии следствия, осенью 2018 года Минздрав Саратовской области заключил три контракта на поставку 18 ультразвуковых аппаратов для медицинских учреждений региона, при этом министра, а также других должностных лиц ведомства, уведомили о несоответствии предлагаемой техники условиям госконтракта. СК установил, что сотрудники регионального министерства превысили должностные полномочия в личных интересах и в интересах фирмы-поставщика, поэтому дали указание врачам принять несоответствующие аппараты, передает RT.

«Затем министр здравоохранения организовала оплату оборудования ненадлежащего качества, причинив ущерб бюджету Саратовской области на сумму свыше 53 миллионов рублей», — говорится в сообщении пресс-службы Следственного комитета.

В СК уточнили, что преступления выявили сотрудники УФСБ РФ и ГУ МВД РФ по Саратовской области. Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального Минздрава, правоохранители уже провели обыски в кабинете Мазиной. В это время министр находилась на рабочем месте и оказывала помощь следователям, передает Пятый канал. Также в министерстве заявили о готовности содействовать расследованию уголовного дела в дальнейшем. В декабре правоохранители провели обыски в квартире Мазиной, пишет «ФедералПресс».