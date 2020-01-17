Семь мирных жителей погибли при обстреле боевиков жилого квартала в Алеппо

Алеппо, 17 января. В результате атак террористов в квартале Суккари города Алеппо 7 мирных жителей погибли, еще 15 получили ранения различной степени тяжести.

Источник в местном полицейском командовании заявил корреспонденту Федерального агентства новостей (ФАН), что пострадавших доставили в больницы города Ар-Рази, где им оказывают всю необходимую медицинскую помощь.

Отмечается, что террористы, дислоцирующиеся на северо-западе Алеппо, обстреляли квартал из гранатометов в наиболее оживленное время. Кроме того, ущерб был нанесен городской инфраструктуре и частной собственности.

По информации источника, боевики усилили свои атаки на густонаселенные мирные районы Алеппо, обстреляв их ракетами. Кроме того, террористы нападают на гуманитарные коридоры, ранее открытые властями для вывода гражданских лиц в более безопасные регионы.

Сирийская Арабская Армия (САА) в ночь на 16 января возобновила военную операцию в провинции Идлиб из-за нарушения боевиками режима перемирия.

Россия и Турция договорились ввести режим прекращения огня в Идлибской зоне деэскалации с 00.00 12 января. САА перестала атаковать боевиков еще 9 января, но это не остановило радикалов от новых нападений на солдат сирийских и населенные пункты, где проживают мирные граждане.