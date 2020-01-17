Баранец убежден, что США заинтересованы в сохранении «бандитской клоаки» боевиков в Сирии

Москва, 17 января. Прячущиеся за мирным населением боевики в Сирии нарушают режим прекращения огня. Об этом заявил военный эксперт, журналист и военный обозреватель газеты «Комсомольская правда», полковник в отставке Виктор Баранец.

Он обратил внимание на то, что террористы организовали вылазку с использованием не только беспилотников, артиллерии, но и танков. Сирийской армии пришлось сначала занять оборону, а потом уже перейти в наступление.

«Именно Россия предлагала боевикам в Идлибе решить вопрос так: кто не хочет воевать — штык в землю, выходите, никто не будет вас притеснять, занимайтесь мирной жизнью», — сказал эксперт в разговоре с корреспондентом Nation News.

Он пояснил, что одни согласились на эти условия, а другие приняли решение остаться в Идлибе. По словам собеседника издания, террористы «ведут хитрую политику, прячась за спинами мирного населения». Именно в этом и состоит «главная проблема сепарирования, то есть отсечения бандитов от гражданского населения», объяснил Виктор Баранец. Он предупредил, что если боевики откроют огонь и нарушат перемирие, то получат от армии Сирии, которая окружила Идлиб, ответ.

«США заинтересованы в том, чтобы эта бандитская клоака существовала. Почему? Потому что разгром бандформирований, засевших в Идлибе, будет означать полную победу и сирийской армии, и поддерживающей ее российской группировки над терроризмом Сирии», — пояснил журналист.

С его точки зрения, это серьезно ударит по имиджу Соединенных Штатов. Именно Вашингтон запускает слухи о том, что военные САР вредят жителям Идлиба, а российская авиация якобы наносит удары по объектам социальной инфраструктуры, подчеркнул Виктор Баранец.

Он напомнил, что американские военные пришли в Сирию без разрешения законного правительства ближневосточной республики. По словам эксперта, США, по сути, являются оккупантами, которые «еще и выкачивают природные богатства Сирии».

«США и в Ираке говорят, что не будут уходить оттуда. Это поведение не цивилизованного государства, которое учит все человечество соблюдать международное право и демократию, а поведение страны-бандита, страны-террориста. Поэтому и в Ираке, и в Иране не хотят видеть США и склоняются, что ВС Америки — ВС государства-террориста», — резюмировал Баранец.

Глава пресс-службы Госдепартамента США Морган Ортэгус в своем микроблоге в Twitter обвинила Москву и официальный Дамаск в том, что они якобы нарушили режим прекращения огня в Идлибе. Это заявление прозвучало после опровержения данной информации со стороны Министерства обороны РФ. Ортэгус решила ограничиться голословным обвинением без предоставления фактов. Как пишет «Царьград» со ссылкой на политолога и специалиста по Ближнему Востоку Маиса Курбанова, США уже семь лет говорят о борьбе с террористами в Сирии, однако по факту сделать ничего не могут, поэтому и ищут, на кого свалить вину, и придумывают фейки.

Многие эксперты сошлись во мнении, что ситуация на Ближнем Востоке нормализуется быстрее, если США выведут свои войска. Так, эксперт Российского института стратегических исследований Владимир Фитин подчеркнул, что уход американских военных из Сирии поможет урегулировать конфликт на территории ближневосточной республики.