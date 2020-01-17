Кремль сообщил о поступившем Путину письме от командующего ЛНА

Москва, 17 января. Письмо от командующего Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифы Хафтара поступило в адрес президента России Владимира Путина, сообщили пресс-служба главы российского государства.

В письме Хафтар поблагодарил российского президента за усилия Москвы по установлению мира и стабильности в североафриканской стране.

«Благодарю вас и выражаю полную поддержку российской инициативе по проведению мирных переговоров в Москве, которые должны привести к миру в Ливии», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте Кремля.

Согласно посланию, Хафтар подтвердил, что готов принять приглашение посетить РФ для продолжения диалога по Ливии.

В минувший понедельник в Москве прошли межливийские переговоры с участием представителей внешнеполитических и оборонных ведомств России и Турции. В российскую столицу также прибыли две противоборствующие стороны в Ливии — глава так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии Файез Саррадж и командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифа Хафтар.

Исполняющий обязанности министра иностранных дел России Сергей Лавров отметил важность московских переговоров для продвижения мирного процесса в Ливии. Он подчеркнул, что российская сторона продолжит прикладывать усилия по урегулированию ситуации в Ливии.