Мухин заявил, что Иран может привлечь к ответственности США за крушение «Боинга»

Москва, 17 января. МИД Канады, Украины, Швеции, Афганистана и Великобритании выступили с совместным заявлением, в котором призвали Иран провести тщательное расследование катастрофы украинского «Боинга», а также выплатить компенсации родственникам погибших.

Генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин отметил, что украинский самолет был случайно сбит силами ПВО Ирана из-за провокации США, поэтому у Тегерана есть право судиться с США.

«Иран в праве подать в суд на США, что они, собственно, и собираются сделать», — пояснил эксперт.

Главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко отметил, что Иран несет юридическую ответственность за данный инцидент, поэтому страны имеют право обратиться к Тегерану с такой просьбой, передает Newinform.

«Есть политическая составляющая, есть юридическая. По юридической Иран ответственен за эту катастрофу, поэтому должен выплатить эту компенсацию, тем более, что Тегеран заявил, что готов это сделать, поэтому они правильно обращаются за компенсацией», — подчеркнул эксперт.

Он также предположил, что семьям жертв погибших навряд ли удастся получить компенсации от США, поэтому все расходы за трагедию лягут на Тегеран.

«От США они получат коленом под зад. О чем вы говорите? Сбили американцы иранский пассажирский «Боинг-737» над Ормузским проливом — никто ничего не получил. Поэтому бессмысленно что-либо требовать от США, они ничего не получат», — рассказал эксперт.

По его словам, причиной крушения украинского «Боинга» стало межгосударственное противостояние между Ираном и США.

Напомним, 3 января США нанесли ракетный удар в районе Багдада, жертвой которого стал командующий иранским спецподразделением Корпуса стражей Исламской революции Касем Сулеймани. Убийство Сулеймани американскими военными послужило причиной обострения ситуации на Ближнем Востоке. В ответ на убийство Сулеймани 8 января Иран нанес ракетные удары по двум военным базам США на территории Ирака.

Практически сразу же после удара по базам США в Ираке, в районе Тегерана потерпел крушение украинский авиалайнер «Боинг-737». В результате авиакатастрофы погибли 176 человек.

11 января Генеральный штаб Вооруженных сил Ирана заявил, что украинский авиалайнер был случайно сбит силами ПВО республики из-за провокации США. По данным ведомства украинский «Боинг» был принят за американскую крылатую ракету.