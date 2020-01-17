США готовы нарушить суверенитет Ирака ради сирийской нефти

Москва, 17 января. Власти США будут использовать любую возможность, чтобы не выводить войска из Ирака, поскольку в этом случае они потеряют контроль над сирийскими нефтяными месторождениями. Об этом в пятницу заявил военный эксперт Виктор Литовкин.

«Прежде всего, это источник нефти. США хотят контролировать и обладать этой нефтью. Ближний Восток — это центр большого региона, из которого США могут влиять на Центральную Азию, Африку, Европу, Индийский океан и Персидский Залив», — пояснил он порталу iReactor.

По словам Литовкина, Соединенные Штаты не для того, вторгались в Ирак и устанавливали там «удобное» правительство, чтобы потом уходить из региона с пустыми руками. Поэтому американский контингент останется в стране, несмотря на протест Багдада. Единственное, что может заставить американских оккупантов уйти из Ирака — это мощное движение сопротивления, вроде того, что было во время войны во Вьетнаме, считает политолог.

Ранее власти Ирака потребовали вывода американских войск. Это произошло после того, как ВВС США нанесли удар по аэропорту Багдада и убили иранского генерала Касема Сулеймани. Тем не менее Вашингтон отказался выводить свои силы из Ирака, безапелляционно заявив, что у него нет таких планов.

Отметим, что необходимость вывода США с Ближнего Востока в последнее время становится все более очевидным. Именно американцы являются главным дестабилизирующим фактором в регионе и разжигателями войн, что видно на примере Ирана, Ирака, Ливии и Сирии.