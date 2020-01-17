Дестабилизация Ближнего Востока аукнулась США ранеными в Ираке

Центральное командование США (CENTCOM) признало, что при обстреле Ираном американской базы в Ираке пострадали 11 американских военнослужащих. Таким образом, можно сделать вывод, что инициированная во многом стараниями именно Соединенных Штатов дестабилизация ситуации на Ближнем Востоке начинает аукаться уже самим американцам.

В ситуации разобрался корреспондент Федерального агентства новостей.

Акт государственного терроризма США

Вспомним, как все происходило.

3 января видный иранский военачальник, генерал-майор Касем Сулеймани, командующий спецподразделением «Аль-Кудс» иранского Корпуса стражей Исламской революции (КСИР), совершенно официально прибыл на территорию Ирака.

Имеется информация, что командующий «Аль-Кудс» прилетел в Багдад по приглашению иракского премьер-министра, чтобы передать Саудовской Аравии письмо иранского руководства с предложениями по урегулированию отношений между Тегераном и Эр-Риядом.

Когда кортеж с Сулеймани покидал международный аэропорт Багдада, автоколонну атаковал американский ударный беспилотник. В результате ракетного удара автоколонна была уничтожена, а Сулеймани погиб. Ликвидация одного из высших командиров КСИР была санкционирована лично президентом США Дональдом Трампом.

С точки зрения духа и буквы международных договоренностей, убийство американцами на территории суверенного государства высокого должностного лица другого суверенного государства, не находящегося в состоянии войны с США, несомненно являлось актом государственного терроризма. Это стало еще одним ударом Вашингтона по фундаментальным основам международного права. Неудивительно, что расправа Трампа с Сулеймани вызвала решительное осуждение во многих странах мира.

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи и президент Хасан Роухани пообещали сурово отомстить Соединенным Штатам за смерть Сулеймани, до 3 января считавшегося в Иране национальным героем, а после своей гибели превратившегося в мученика. Кстати, именно такое название — «Мученик Сулеймани» — иранская операция возмездия и получила.

Операция предусматривала нанесение с территории Ирана ограниченного группового удара оперативно-тактическими баллистическими ракетами по американской военной базе «Айн Аль-Асад» в Ираке. Выбор авиабазы в качестве цели иранцы мотивировали тем, что именно с нее поднялся в воздух американский беспилотник, убивший генерала.

При этом в Тегеране явно не горели желанием немедленно превращать американо-иранскую конфронтацию в большую войну. Поэтому, приняв решение продемонстрировать Вашингтону и всему миру готовность, а также возможность Ирана «дотянуться» до баз США и их сателлитов на Ближнем Востоке, Тегеран постарался максимально минимизировать шанс нанесения потерь американскому и иранскому персоналу, находившемуся базе «Айн Аль-Асад».

Накануне ракетного удара иранцы предупредили о нем иракцев, а те, в свою очередь, не замедлили поставить в известность о грядущей атаке американцев. На случай, если бы иракцы что-то не так поняли, Иран продублировал свое предупреждение через Катар и Швейцарию.

Вряд ли будет преувеличением сказать, что в ночь с 7 на 8 января о месте и приблизительном времени нанесения иранцами ракетного удара на Ближнем Востоке знали все заинтересованные стороны. Это позволило иракцам загодя эвакуировать своих сотрудников с базы, а американцам укрыть свой персонал в бункерах.

Ракетный «Мученик Сулеймани»

Рано утром 8 января на «Айн Аль-Асад» обрушились иранские оперативно-тактические баллистические ракеты. Судя по видеороликам, которые успели снять из бункеров американцы, зрелище получилось более чем впечатляющим.

Согласно агентству Reuters, ссылавшемуся на Минобороны Ирака, КСИР выпустил по «Айн Аль-Асад» не менее двух десятков ракет. В ходе операции «Мученик Сулеймани» иранцы использованы ракеты Fateh 110, а также ракеты Qiam 1, оснащенные разделяющимися боеголовками и системой подавления активных помех.

От какого-либо ответного удара по территории Ирана президент США предпочел воздержаться.

Телекомпания CNN со ссылкой на американские источники сообщила, что находившиеся неподалеку от базы «Айн Аль-Асад» американские ЗРК «Пэтриот» в ночь с 7 на 8 января были приведены в состояние повышенной боеготовности. Однако им так и не удалось перехватить ни одну иранскую ракету.

Появившаяся непосредственно после ракетной атаки информация о результативности иранского удара была противоречивой. По сообщениям из Тегерана, на американской базе погибло не менее 80 американских военнослужащих — они стали жертвой авантюристской политики Вашингтона, ведущего себя на Ближнем Востоке как слон в посудной лавке.

С аккаунта в Twitter, якобы принадлежавшего корреспонденту израильского издания «Гаарец» Джеку Хури, активно распространялась «сенсация» о том, что после ракетной атаки на базу США в больницу «Ихилов» в Тель-Авиве были доставлены 224 раненых.

В свою очередь, США заявили, что в результате иранской атаки находившийся на базе американский персонал не пострадал, а инфраструктура базы получила лишь небольшие повреждения. Однако, судя по опубликованным впоследствии спутниковым фотографиям, а также снимкам и видео, сделанным на базе во время ракетного обстрела и после него, реальный масштаб ущерба, причиненного «Айн Аль-Асад» иранскими ракетами, явно выходил за рамки «небольших повреждений».

Как минимум пять ангаров и зданий получили значительные повреждения. С пожарами на базе пришлось бороться до рассвета. Кроме того, имеются сведения, что на «Айн Аль-Асад» 8 января могли быть уничтожены несколько вертолетов и беспилотников.

При этом ни одна из поразивших базу иранских оперативно-тактических баллистических ракет не угодила в бункеры, где находился во время обстрела американский персонал. Это наглядно свидетельствовало о точности изделий ОПК Ирана, ранее многими западными аналитиками поставленной под сомнение.

Внезапно есть пострадавшие!..

Факт предупреждения Тегераном Вашингтона о готовящемся обстреле базы в Ираке, а также ограниченный и явно демонстративный характер иранского ракетного удара до недавнего времени не ставили под сомнение утверждения американской стороны об отсутствии пострадавших среди американцев, находившихся на «Айн Аль-Асад» 8 января.

Ситуация изменилась лишь 16 января. В этот день, по информации американского издания Defence One, представитель военного командования США в Багдаде внезапно сообщил:

«Как уже говорилось ранее, хотя во время нападения Ирана на авиабазу на «Айн Аль-Асад» 8 января не было убито ни одного военнослужащего США, [но] несколько человек [из числа военнослужащих] все же получили контузии и черепно-мозговые травмы».

Согласно Defence One, травмированными оказались 11 американских военнослужащих. Для более детального обследования и оказания необходимой медицинской помощи их пришлось эвакуировать из Ирака в Германию и Кувейт.

Опираясь на опубликованный американским изданием материал, можно сделать предположение, что все пострадавшие входили в группу операторов беспилотников. В момент нанесения по базе ракетного удара эти люди находилась не в укрытиях бункерного типа, а в не защищенном командном центре, откуда они срочно поднимали в воздух свои БПЛА, чтобы те не были уничтожены иранскими ракетами на земле.

17 января сведения Defence One подтвердили в CENTCOM. Там признали, что при обстреле Ираном американской базы в Ираке пострадали 11 американских военнослужащих.

После первоначальных бравурных рапортов Пентагона в хорошо знакомом украинском стиле «Потерь нет!» запоздалое признание CENTCOM выглядело, мягко говоря, странно. Мало того, оно явно намекало на то, что впоследствии могут всплыть новые нелицеприятные для США факты об обстоятельствах иранского удара по «Айн Аль-Асад».

Возможно, именно по этой причине представитель CENTCOM капитан Билл Эрбан решил «подсластить пилюлю».

«Ожидается, что эти [травмированные] военнослужащие вернутся в Ирак, когда их посчитают пригодными к несению службы», — поторопился добавить офицер U.S. Army.

«Кто сеет ветер, тот пожнет бурю»

Какие выводы можно сделать на основании вышеизложенного?

Во-первых, Иран доказал, что действительно располагает современным высокотехнологичным вооружением собственного производства, способным в случае необходимости наносить высокоточные удары по базам американцев и их союзников на Ближнем Востоке.

Во-вторых, Иран продемонстрировал, что в современном мире можно врезать баллистическими ракетами по американской военной базе, разнести там часть инфраструктуры, контузить больше десятка военнослужащих и при этом не подвергнуться немедленному ответному удару США. Вот вам и мировой гегемон!..

В-третьих, США показали, что даже будучи заранее оповещенными о месте и времени нанесения иранского ракетного удара, они на данный момент не могут на территории Ирака данный удар отразить.

В-четвертых, пресловутая «прозрачность» сведений Пентагона о своих потерях на деле оказалась не столь уж и прозрачной, если американские военные в результате ракетного обстрела получают травмы разной степени тяжести 8 января, а известно об этом становится лишь 16 января.

В-пятых и в главных, ракетный удар Ирана 8 января по военной базе США, приведший к серьезным разрушениям и причинивший физический ущерб минимум 11 американским военнослужащим, в очередной раз наглядно доказал правоту библейской поговорки «Кто сеет ветер, тот пожнет бурю».

Соединенные Штаты в течение десятилетий прикладывали недюженные усилия ради того, чтобы дестабилизировать ситуацию на Ближнем Востоке и причинить вред Ирану. Теперь адский бардак, устроенный США в ближневосточном регионе, аукается самим американцам. Запущенный некогда Вашингтоном бумеранг вернулся к своим владельцам в виде перепахивающих «Айн Аль-Асад» иранских ракет.

Усвоят ли этот урок в Вашингтоне? Откровенно говоря, вряд ли. Но всегда хочется верить в лучшее.