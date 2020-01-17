ВЦИОМ рассказал о положительных впечатлениях россиян от послания Путина

Москва, 17 января. Обращение президента России Владимира Путина к Федеральному собранию повысило рейтинг одобрения россиянами его деятельности, заявил генеральный директор Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Валерий Федоров.

По его словам, 19% россиян отметили, что внимательно следили за выступлением главы государства, которое состоялось 15 января. Еще 41% опрошенных узнали об основных идеях послания от журналистов.

По данным социологов, в общей сложности 73% респондентов высказались, что послание российского лидера к Федеральному собранию «вызвало у них положительные эмоции». В частности, россиянине отметили такие эмоции как надежда, доверие, уважение, уверенность в завтрашнем дне и гордость, пишет «ФедералПресс».

«Данные за 16-е число (января): 67% одобрили работу Путина на посту президента. Днем раньше было 64%», — сказал Федоров на пресс-конференции, представив результаты посвященного посланию Путина исследования.

Опрос проведен 16 января среди россиян старше 18 лет с помощью телефонного интервью. Участниками социологического исследования стали 1,6 тыс. человек, указали «Известия».

Ежегодное послание президента России к Федеральному собранию прошло 15 января и длилось один час 12 минут. В ходе своего обращения глава государства затронул ряд важных для страны вопросов, в том числе касающиеся сфер демографии и экономики.