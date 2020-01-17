Путин приедет на конференцию по Ливии 19 января

Москва, 17 января. Президент РФ Владимир Путин примет участие в международной конференции по Ливии в Берлине 19 января. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Напомним, во вторник Германия сделала официальное заявление о проведении конференции по урегулированию кризиса в Ливии, которая пройдет 19 января в Берлине.

В международной конференции примут участие представители России, США, Турции, Египта, ЕС, ООН. Ливия будет представлена двумя делегациями — ЛНА и ПНС во главе с Халифой Хафтаром и Файезом Сарраджем соответственно.

При этом Турция, несмотря на свое участие в саммите, продолжает поставлять сирийских боевиков через Стамбул на территорию, подконтрольную так называемому Правительству национального согласия (ПНС) Ливии. На данный момент известно, что количество наемников достигло 1750 человек.

По мнению востоковеда и публициста Андрея Онтикова, таким образом Турция накаляет градус напряженности в преддверии международной конференции по Ливии в Берлине.