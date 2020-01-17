Главенство конституции оградит Россию от беженцев, гей-браков и евротарифов

В ставшем по-настоящему сенсационным послании Федеральному собранию 2020 года президент России Владимир Путин затронул множество тем, большинство которых оказались понятными для каждого жителя страны. Поддержка семей, беспрецедентные выплаты на первенца, бесплатное питание в школах, бюджетные места в вузах, льготы для малого бизнеса — все эти меры, как показывают опросы, уже позитивно восприняты гражданами России. Против этого и сказать нечего, как и против главного тезиса президентского послания: «Величие страны — достоинство граждан». Однако одна тема все же оказалась недопонятой и, конечно, уже стала причиной для критики определенной — прозападно настроенной — части общественности. Речь идет о внесении в конституцию страны нормы о ее приоритете над нормами международного права. Такая громоздкая формулировка может отпугнуть не посвященного в тему человека, но давайте попробуем разобраться, что это значит буквально, и сравним, как дела с этой нормой обстоят в других государствах?

Итак, президент предложил закрепить приоритет российской конституции перед международными договорами.

«Пришло время внести в основной закон страны некоторые изменения, которые прямо гарантируют приоритет Конституции России в нашем правовом пространстве», — сказал Владимир Путин. И пояснил: «Что это означает? Это означает буквально следующее: требования международного законодательства и договоров, а также решения международных органов могут действовать на территории России только в той части, в которой они не влекут за собой ограничения прав и свобод человека и гражданина, не противоречат нашей конституции».

Если эту поправку одобрят, то наша конституция будет гарантировать, что ни один закон, принятый в Европе, США и где бы то ни было еще, не будет указывать, что делать России.

Чтобы буквально понять, как новая норма будет работать, смоделируем вполне реальную ситуацию: на Ближнем Востоке разрастается конфликт, и сотни тысяч беженцев устремляются в Европу. Брюссель открывает границу Евросоюза, и ближневосточные беженцы буквально «оккупируют» европейские страны. Их становится так много, что Европа попросту не может их вместить. Тогда Еврокомиссия в том же Брюсселе собирается вновь и находит лазейку в международном законодательстве, которое обязывает Россию принять часть беженцев. Но после введения новой нормы в Конституцию России мы законно можем не исполнять это дикое требование.

Если кто-то еще не понял, то сейчас Россия обязана исполнять даже те международные правовые акты, которые идут вразрез с ее внутренней политикой и законами. Чтобы такого не произошло, президент и предложил внести подобную правку в конституцию.

Сразу надо сказать, что изменения, разумеется, не касаются тех международных актов и договоров, которые распространяются на Россию, но не влекут за собой ограничения прав и свобод человека и гражданина и, самое главное, не противоречат конституции. Задача президента — укрепить статус России как полностью суверенной страны. Для этого необходимо закрыть все лазейки и бреши в национальном законодательстве и поставить главный документ страны в достойное его первоочередное положение. Сделать так, чтобы России нельзя было приказать пускать в страну всех подряд, регистрировать однополые браки или взвинчивать тарифы на газ для своих же собственных граждан.

А как же система выстроена в Европе? Для этого давайте взглянем на Францию. В стране Наполеона закреплен приоритет международных соглашений над национальными, но только в том случае, если все участники этих соглашений также придерживаются подобных условий. Применение такого правила до сих пор окончательно не урегулировано. Во Франции идут бурные дискуссии на этот счет, и в настоящий момент даже Конституционный и Верховный суды рассматривают конституцию как имеющую приоритет над международными законами, но с хитрой оговоркой: в случае если французское право расходится с законами Европы, конституция страны должна быть изменена. Да, да, еще раз и простым языком — если Евросоюзу не понравится какая-то норма в национальной конституции Франции, то Франция обязана изменить свой закон в пользу европейского! Звучит не просто дико, но даже возмутительно. В Германии международные законы рассматриваются как равные национальному праву. То есть любые правила, принятые кем-то там и где-то там, в самой Германии должны быть исполнены, как если бы они были записаны в конституции.

Подобных примеров найдется еще с десяток, и всякий раз мы натыкаемся на превосходство международных законов над национальными. Можно смело говорить, что эти страны не принадлежат сами себе и даже не скрыто, а прямо управляются извне, получая за это экономические блага того самого Европейского союза или поддержку «американского сапога». Условная Греция давно прекратила самостоятельно принимать решения во внутренней политике, обменяв суверенитет на финансовую поддержку своей экономики.

А как же наш «геополитический партнер» США? Там-то дела обстоят прямо наоборот. Американская конституция ни при каких условиях не может быть ограничена или изменена под давлением какого-либо международного акта. В конституции четко закреплено первенство национального права над международным. То есть конгресс США может смело принимать законы, которые противоречат международным соглашениям, и, более того, даже уклоняться от исполнения международных норм, просто ссылаясь на федеральное законодательство или даже на закон штата.

В настоящий момент в мире существует так называемая «пятая инстанция правосудия» — это Европейский суд по правам человека. За этой миролюбивой и человечной формулировкой скрываются законы и подзаконные акты, которые противоречат как национальным законам России, так и здравому смыслу. В ЕСПЧ часто подают жалобы правозащитники и всевозможные геи и лесбиянки, которые считают, что в России их ущемляют. Но это полная чушь! Да, у нас не разрешены однополые браки, как в Европе и США, но жить этим людям никто не мешает. Однако, когда сексуальные меньшинства — как их принято именовать — начинают активную пропаганду, они тут же подпадают под соответствующие антипропагандистские нормы. А это как раз и не нравится международному сообществу. Россия — страна традиций и здравого смысла, у нас нет ни одного основания признавать ЛГБТ-сообщество как «особенных людей». Сегодня российский суд все еще обязан исполнять порой необоснованные требования ЕСПЧ, но после принятия президентской поправки Россия сможет просто игнорировать подобные выпады... Как это делают в США.

Исполняющий обязанности министра иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что приоритет конституции над международным правом — ситуация не уникальная. Он выразился весьма коротко и понятно, что «в США просто записано, что международное право — дело десятое, и они так к нему и на практике относятся». А глава крымского парламента Владимир Константинов считает идею оправданной. Он заявил, что «эта норма не новая и применима, если есть противоречия с нашей конституцией, которые ущемляют наши права и несут риски и угрозы, к примеру, территориального, экономического и экологического характера. США давно живут по такому принципу».

Отсылки к США неслучайны. Надо признать, что американское законодательство более совершенное, автономное и обособленное. И с такими законами США вовсе не похожи на КНДР, а, наоборот, являются открытым и наглым лоббистом своих интересов в мире. В этом смысле мы идем по американскому пути. Россия не обязана слепо и беспрекословно следовать западным установкам. Особенно в тех случаях, когда международная общественность ведет явную агрессивную политику по отношению к нам. Ирония в том, что именно Запад в итоге и не оценит пути России к суверенитету, забыв про собственный пример.