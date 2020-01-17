Россия не будет закрывать глаза на размещение вооружений США в Японии

Москва, 17 января. Россия не может закрывать глаза на размещение у своих границ ударных вооружений США, но при этом у Москвы нет подозрений, что Токио вынашивает злые умыслы против РФ, заявил и. о. министра иностранных дел РФ Сергей Лавров, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Так Лавров прокомментировал испытания США установок Aegis ashore для запуска ракет, ранее запрещенных договором РСМД.

«Это уже возможность для ударных вооружений вблизи наших границ. Конечно, мы должны это принимать во внимание, но у нас нет подозрений в том, что японское руководство, японская политическая элита вынашивает какие-то злые умыслы в отношении РФ, совсем нет», — подчеркнул глава МИД РФ.

Москва по его словам, обеспокоена возможностью размещения в Японии этих пусковых установок.

«Нам, конечно же, не хочется, чтобы с территории нашего доброго соседа, каким мы считаем Японию, исходила угроза РФ», — отметил он.

В связи с этим, как уточнил Лавров, данный вопрос обсуждаются на уровне заместителей министров иностранных дел, и в рамках диалога на уровне секретарей советов безопасности.

Как сообщал ранее телеканал «Царьград», о том, что США рассматривают возможности создания различных типов ракет, которые были запрещены Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), исполняющий обязанности министра армии США Райан Маккарти заявил во время выступления в Вашингтоне еще в середине августа 2019 года. По его словам, поскольку Штаты вышли из ДРСМД, американские военные первым делом начали рассматривать, какие ракеты они теперь могут использовать. Маккарти подчеркнул, что речь идет о ракетах для нанесения точечных ударов и гиперзвуковом оружии.