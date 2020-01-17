Лавров напомнил, что игнорируемый американцами СВПД является частью международного права

Москва, 17 января. И.о. главы МИД РФ Сергей Лавров назвал Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) по урегулированию иранской ядерной программы частью международного права. Об этом и.о. министра заявил на итоговой за 2019 год пресс-конференции.

Лавров напомнил, что ядерная сделка с Ираном была поддержана резолюцией Совета Безопасности ООН, которая носит обязательный характер.

«Американцы решили применить свои правила, вышли из СВПД, не только сами прекратили выполнять свои обязательства, но и всем остальным запрещают торговать с Ираном», — отметил он.

При этом, по его словам, Вашингтон требует от Ирана выполнения СВПД, оказывая давление на другие страны, заставляя их отказаться от торговли с Тегераном.

Лавров выразил настороженность, что европейская тройка (Великобритания, Германия, Франция) направила письмо верховному представителю ЕС по внешним делам Жозепу Боррелю, в котором анонсировала запуск механизма по урегулированию споров, предусмотренный СВПД.

«Происходит примерно то, о чем предупреждал президент РФ Владимир Путин <…> Европейцы воспользуются какой-нибудь ситуацией вокруг Ирана, чтобы с облегчением свалить на Иран вину за все, что происходило», — подчеркнул и.о. главы МИД.

Он добавил, что Тегеран приостановил выполнение только тех пунктов, которые добровольно взял «сверх обязательств по договору о нераспространении, сверх обязательств по соглашению с МАГАТЭ о гарантиях, сверх обязательств по дополнительному протоколу».

По словам Лаврова, все действия в ядерной сфере Иран проводит в присутствии инспекторов МАГАТЭ.

«Мы будем твердо добиваться, чтобы наш мир не остался без договоренностей, касающихся нераспространения ядерного оружия», — отметил Лавров.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после убийства иранского генерала Касема Сулеймани, совершенного ВВС США на территории Ирака. Иран отреагировал атакой американских военных объектов, расположенных в стране.

Жители ближневосточных стран все чаще высказывают недовольство агрессивной политикой США, выходя на улицы с призывами «янки, гоу хоум».

Вашингтон игнорирует мнение граждан и даже требование парламента Ирака покинуть страну.

Эксперты уверены, что только серьезное противостояние заставит США свернуть военное присутствие в регионе.