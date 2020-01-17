Российская команда «Камаз-мастер» выиграла 11-й этап ралли «Дакар» в Саудовской Аравии



Эр-Рияд, 17 января. Российская команда «Камаз-мастер» выиграла 11-й этап ралли-марафона «Дакар» в Саудовской Аравии.

Экипаж под управлением Андрея Каргинова стал победителем в категории грузовиков. Спецучасток проходил между городами Шубаята и Харад. Его общая протяженность составила 379 км. Каргинов преодолел эту дистанцию за 4 часа 44 минуты 51 секунду.

Второе и третье места также заняли экипажи «Камаз-мастер». Дмитрий Сотников уступил Каргинову 1.27 секунды, а Антон Шибалов — 3.25 секунды.

Напомним, 12 января во время седьмого этапа ралли «Дакар» произошла смертельная авария, жертвой которой стал португальский мотогонщик Паулу Гонсалвеш. Несчастный случай произошел на 276-м километре трассы. Гонсалвеш был экстренно доставлен в больницу, но там медики констатировали его смерть. Спортсмену было 40 лет.