Аркатов: США игнорируют провокации террористов в Сирии, когда это выгодно

Москва, 17 января. Власти США обвиняют Россию в Сирии, однако полностью игнорируют провокации подконтрольных террористов в Идлибе. Об этом в пятницу заявил политолог Иван Аркатов, комментируя слова официального представителя Госдепартамента США Морган Ортегус.

Она заявила, что РФ и армия Сирии якобы нарушили режим прекращения огня в Идлибе. При этом Ортегус не нашла нужным уточнить, что возобновление военных действий правительственными силами САР стало ответом на многочисленные атаки террористов.

«США всегда игнорируют любые действия террористов, когда им это выгодно. Они различными ресурсами помогают террористам в Сирии и в ряде соседних государств. Это один из инструментов продвижения их интересов в САР», — пояснил Аркатов порталу iReactor.

Он подчеркнул, что Россию в данном контексте Ортегус упомянула только для того, чтобы очернить ее в глазах мирового сообщества. Для США крайне важно всеми правдами и неправдами поддерживать на Западе негативный образ Москвы.

Кроме того, упоминание боев в Идлибе позволяет отвлечь мировое сообщество от событий в Иране. Аркатов полагает, что в настоящее время США готовят площадку для новых провокаций против Ирана. Вероятнее всего, в ближайшие несколько дней Вашингтон предпримет какие-либо агрессивные действия против Тегерана.

Напомним, что ранее некоторые СМИ сообщили об ударе ВКС РФ по гражданским объектам в зоне деэскалации «Идлиб». Министерство обороны опровергло эти слухи, пояснив, что в этой зоне уже более двух недель действует режим прекращения огня.