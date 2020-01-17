Поклонская вступилась за Урганта, которого предложили лишить гражданства РФ

Москва, 17 января. Депутат Государственной думы РФ Наталья Поклонская заступилась за телеведущего Ивана Урганта, которого предложили лишить российского гражданства из-за шуток о христианстве.

Поклонская назвала подобного рода идеи недопустимым, по ее мнению, они наносят серьезный вред российской государственности. Депутат считает, что активист, предложивший лишить Урганта гражданства, таким образом проявил нетерпимость.

«Наверное, не все понимают, что за право называться русским надо жизнью рисковать. Если же человек высказывает подобные угрозы в адрес наших людей, то он проявляет нетерпимость и думает, что кому-то дано право решать: кто может быть русским, а кто — нет», — написала парламентарий в своем Telegram-канале.

Она призналась, что выпуск программы «Вечерний Ургант», из-за которой разгорелся скандал, не видела. Но Поклонская убеждена, что человека нельзя выгонять из страны из-за слов, отметил НСН.

Участники «Сорок сороков» потребовали лишить российского гражданства Ивана Урганта из-за шутки о христианстве, которая прозвучала в выпуске его шоу 7 января, напомнил URA.Ru. Их возмутил показанный в эфире коллаж, который иллюстрировал рождение американского актера Николаса Кейджа, сообщила «Газета.ру». На фото звезда Голливуда был изображен в колыбели в окружении овец и режиссеров Квентина Тарантино, Стивена Спилберга и Никиты Михалкова. Активисты посчитали это пародией на икону с изображением Рождества Иисуса Христа.