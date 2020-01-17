Решение о введении новых правил медосмотра водителей в РФ будет оглашено в феврале

Москва, 17 января. Решение о введении новых правил обязательного медицинского осмотра водителей в России будет принято уже в феврале. Об этом в пятницу заявил главный внештатный нарколог Минздрава России Евгений Брюн, выступая в кулуарах ассамблеи «Здоровая Москва».

«Министр (здравоохранения РФ Вероника Скворцова. — Прим. ФАН) объявила — февраль, а как оно будет на самом деле, не знаю. Но то, что обследование водителей будет, это совершенно точно», — пояснил он ТАСС.

По словам Брюна, частично механизм проверки водителей уже определен, однако Минздрав пока не готов его озвучивать. Отметим, что изначально новый порядок медобследования водителей должен был вступить в силу 22 ноября прошлого года, однако чиновники решили отложить это решение, передает Ura.ru.

Предполагается, что после вступления в силу новых правил водители должны будут сдавать анализы мочи и крови, чтобы выявить наличие проблем с алкоголем. Кроме того, автомобилистам придется проверить зрение. В некоторых регионах России уже выстроились очереди водителей, желающих получить справку по прежней цене, сообщает «ФедералПресс».

Ранее сообщалось, что водителям грузовиков и автобусов запретили находиться за рулем больше 10 часов. Соответствующее постановление правительство РФ выпустило в декабре прошлого года. Кроме того, вводится максимальное время управления машиной за сутки. Водителям также предписывается делать специальный перерыв для отдыха от вождения.