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Тело экс-главы СНБ Армении с огнестрельным ранением найдено в Ереване

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Тело экс-главы СНБ Армении с огнестрельным ранением найдено в ЕреванеЕреван, 17 января. Тело экс-директора Службы национальной безопасности Армении Георгия Кутояна обнаружено в Ереване. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета Армении. 

По данным ведомства, тело Кутояна с огнестрельным ранением обнаружено в одной из квартир в доме на улице Паруйра Севака в Ереване. В настоящее время на месте происшествия работает следственная группа.

38-летний Георгий Кутоян занимал должность главы Службы национальной безопасности Армении с февраля 2016 года. В мае 2018 года он был освобожден от должности директора СНБ.

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