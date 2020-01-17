Тело экс-главы СНБ Армении с огнестрельным ранением найдено в Ереване

Ереван, 17 января. Тело экс-директора Службы национальной безопасности Армении Георгия Кутояна обнаружено в Ереване. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета Армении.

По данным ведомства, тело Кутояна с огнестрельным ранением обнаружено в одной из квартир в доме на улице Паруйра Севака в Ереване. В настоящее время на месте происшествия работает следственная группа.

38-летний Георгий Кутоян занимал должность главы Службы национальной безопасности Армении с февраля 2016 года. В мае 2018 года он был освобожден от должности директора СНБ.