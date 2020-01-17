«Единая Россия» пожаловалась Мишустину на работу четырех министерств

Москва, 17 января. Фракция «Единая Россия» (ЕР) высказала претензии к работе четырех министерств. Критика прозвучала на встрече представителей ЕР с Михаилом Мишустиным, прошедшей до утверждения его кандидатуры на пост премьер-министра, рассказал вице-спикер Госдумы и руководитель фракции Сергей Неверов.

Претензии у «Единой России» возникли к работе Минздрава. В партии отметили, что оптимизация ухудшила доступность медицинской помощи, особенно в отдаленных районах.

«Есть и жалобы на нехватку специалистов узкого профиля и работу по лекарственному обеспечению», — сообщил Неверов.

Он также напомнил о проблемах с оплатой труда медработников и о ситуациях, когда люди не могли приобрести лекарства надлежащего качества в связи с решениями Минздрава.

Кроме того, «Единая Россия» пожаловалась на работу Минкульта, передает телеканал «360». По словам Неверова, не всегда понятна политика ведомства по выдаче прокатных удостоверений. Также есть сомнения в эффективности финансирования кинематографа.

Претензии возникли и к министерству труда и социальной защиты. Во фракции считают, что ведомство должны вести более эффективную работу по повышению доходов граждан, пишет «Парламентская газета». Четвертым в списке министерств, к которым есть вопросы у ЕР, стало Минпросвещения.

«Заработная плата учителей остается на недостаточно высоком уровне, все еще избыточна бюрократическая нагрузка на преподавателей», — пояснил Неверов.

Помимо этого, руководитель фракции сообщил, что есть много претензий к учебникам и к образовательным программам, передают «Известия». Неверов уточнил, что все обозначенные проблемы — это то, о чем пишут и рассказывают граждане на личных приемах.

Напомним, 15 января бывший глава кабмина Дмитрий Медведев объявил, что правительство уходит в отставку в полном составе. После этого президент РФ Владимир Путин предложил на должность российского премьера главу Федеральной налоговой службы (ФНС) Михаила Мишустина.

16 января Мишустин встретился с представителями фракций. В тот же день Госдума РФ утвердила выдвинутую главой государства кандидатуру большинством голосов на пост главы правительства. Перед голосованием Мишустин выступил в Госдуме с программной речью, в ходе которой рассказал, какие задачи планирует решить на посту премьер-министра, пишет Infox.ru.