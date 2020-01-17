ФАН разъясняет: как либеральные СМИ играют на теме блокировки сайта о «ростовском деле»

«Новая газета» и «Ведомости» обнародовали материалы с заголовками, которые свидетельствуют о том, что конструктор сайтов Tilda якобы начал массово блокировать проекты, посвященные политике, правозащитной деятельности или протестной активности. Это, конечно же, не соответствует действительности. Подробнее — в материале Федерального агентства новостей.

Однако, как следует из заявления сервиса, блокировке подвергся только сайт о так называемом «ростовском деле». После чего его владельцы начали рассылать сообщения о том, что Tilda якобы массово блокирует сайты на тему политики.

Как выяснилось, заблокированный проект использовал новую функцию «Потоки», которая позволяет быстро публиковать новости на сайте. Данная функция подразумевает более жесткие условия ограничения по контенту, а именно ограничение на создание новостей на общественно-политические темы. Об ограничениях пользователь предупреждается.

Кроме того, владельцы сервиса напомнили, что 99% пользователей — предприниматели, а также дизайнеры. Таким образом, чисто физически никаких массовых блокировок быть не могло. Как у любого сервиса, Tilda предлагает клиентам пользовательское соглашение. Однако отдельные СМИ, не разобравшись в ситуации, существенно исказили информацию и ввели аудиторию в заблуждение.

Tilda Publishing является сервисом, который дает возможность сделать свой сайт по уже готовому шаблону. Платформа была создана в 2014 году российским предпринимателем Никитой Обуховым.