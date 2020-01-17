Сирия, 17 января. На юге Идлиба уничтожен танк правительственных сил. В Дейр-эз-Зоре убит полевой командир «Демократических сил Сирии». Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: обмениваются ударами с джихадистами в Алеппо и на востоке Идлиба, где потеряли один танк при ракетном обстреле со стороны боевиков.

«Хайят Тахрир аш-Шам»: подбила танк сирийской армии на востоке Идлиба.

Курдские вооруженные формирования: потеряли полевого командира при теракте в Дейр-эз-Зоре.

ВС Турции и союзные силы: подтвердили гибель трех военнослужащих в Ракке при подрыве автомобильной бомбы у штаба в городе Сулук.

Провинция Алеппо

Подразделения Сирийской арабской армии (САА) продолжили обстреливать из тяжелой артиллерии опорные пункты боевиков «Тахрир аш-Шам» в районе поселка Джамиат, Кахраба и в предместьях города Хан аль-Асаль на западе провинции, как сообщает новостное агентство Step News. Точечные удары по линиям обороны и скоплению джихадистов были также нанесены у деревни Сафухан и в окрестностях города Алеппо – районе Рашидин, где укрываются отдельные отряды джихадистов. Информации о потерях радикалов в живой силе или технике пока не поступало.

Провинция Дейр-эз-Зор

Как сообщает новостное агентство Baladi News, в поселке Абу-Хардуб погиб полевой командир «Демократических сил Сирии» (SDF) Мамун Нури Тарак, известный также как «Абу-Хаттаб». По информации корреспондента, командир скончался при подрыве самодельной бомбы, установленной в патрульном автомобиле SDF. Пока что ни одна из группировок не взяла на себя ответственность за установку бомбы. Подозревается, что за покушениями стоят террористы «Исламского государства»1.

Глава Министерства иностранных дел Сергей Лавров отметил в ходе на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2019 году, что РФ проверит информацию о том, что SDF освобождает террористов ИГИЛ1 из своих тюрем и лагерь за определенную плату. Как отмечает Лавров, поступали тревожные сообщения о том, что курдские радикалы ради наживы освобождают террористов «Исламского государства», которые расселяются по другим частям страны.

Провинция Идлиб

Боевики «Тахрир аш-Шам» отразили попытку сирийской армии продвинуться на фронте у поселка Абу-Джариф на востоке провинции. Как сообщает новостное агентство Step News, в ходе боев в предместьях поселка, САА понесла потери в численном составе. Точное количество раненых и убитых пока уточняется.

В районе поселения Тель-Хатра боевики вооруженной оппозиции открыли огонь по линиям обороны правительственных сил и сумели подбить танк САА с помощью залпа из противотанковой ракетной установки, как передает медиаресурс Halab Today. Пострадавших среди экипажа нет.

Провинция Ракка

Сообщается, что ответственность за теракт поселке Сулук, где был взорван автомобиль протурецкого ополчения взяла группировка «Харакат аль-Интикам аль-Исламия». Группировка объявила, что при теракте погибло 3 турецких солдат и 8 членов союзного ополчения, как передает агентство Rojava Network. Ранее ВС Турции подозревали в организации подрыва в зоне их контроля боевиков «Демократических сил».

Министерство национальной обороны Турции подтверждает гибель троих военнослужащих, как передает РИА Новости.

1 Организация запрещена на территории РФ.