Лавров назвал сигналом для деэскалации конфликта США и Ирана авиакатастрофу с «Боингом»

Москва, 17 января. Исполняющий обязанности министра иностранных дел России Сергей Лавров призвал к деэскалации конфликта США и Ирана после авиакатастрофы с «Боингом-737».

«Обострение отношений между Ираном и США, наверное, не будет помогать урегулированию ни одного кризиса в регионе хотя бы просто потому, что напряженность будет возрастать, и трагедия с самолетом украинских авиалиний, конечно же, — это такой очень серьезный звонок и сигнал к тому, чтобы все-таки начать заниматься деэскалацией, а не постоянными угрозами и полетами авиации боевой», — сказал российский дипломат, выступая на пресс-конференции по итогам деятельности дипломатии РФ в 2019 году.

Лавров, комментируя трагедию под Тегераном, отметил, что крушение самолета «Международных авиалиний Украины» произошло из-за непреднамеренной человеческой ошибки. Иран признал свою ошибку, добавил он.

Отношения между Тегераном и Вашингтоном обострились в начале января. Американские военные по приказу президента США Дональда Трампа убили командующего спецподразделением «Аль-Кудс» Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) Касема Сулеймани под Багдадом в ночь на 3 января. В ответ иранские силы разбомбили американские военные базы в Ираке.

Самолет компании «Международные авиалинии Украины» разбился практически сразу после взлета из аэропорта Тегерана 8 января. Жертвами авиакатастрофы стали 176 человек. Генеральный штаб Вооруженных сил Ирана через несколько дней выпустил заявление, в котором признал, что украинский лайнер был по ошибке сбит расчетом противовоздушной обороны столичного региона.

Официальные лица Ирана принесли свои соболезнования в связи с катастрофой и назвали этот инцидент «непростительной ошибкой». Министр иностранных дел Ирана Джавад Зариф на своей странице в Twitter написал, что самолет «Международных авиалиний Украины» был сбит из-за человеческой ошибки, спровоцированной авантюризмом США в период кризиса, что привело к катастрофе.