Москва, 17 января. «Открытая Россия» (признана нежелательной организацией) после послания президента РФ к Федеральному собранию предложила менять конституцию в интересах беглого олигарха Михаила Ходорковского, а не граждан России.

Российский президент 15 января выступил с посланием Федеральному собранию и объявил об изменениях в Конституции РФ, которые вызвали горячие споры в разных политических лагерях. Некоторые решили заранее критиковать поправки, хотя их текст еще не был опубликован.

Председатель «Открытой России» Анастасия Буракова решила пойти дальше всех — она предложила создать альтернативный вариант поправок. Примечательно, что с этим предложением она обратилась к практикующим юристам, ученым и политикам, однако документ с формой доступен всем пользователям Сети.

Нетрудно догадаться, в интересах кого Буракова придумывает поправки, — явно не россиян, а беглого олигарха Михаила Ходорковского, который является и создателем, и спонсором «Открытой России». Сам он еще не делал никаких заявлений, но в очередной раз доказал, что думает не о гражданах России, а о себе. Так, в разговоре с новой надеждой оппозиционеров Егором Жуковым в эфире радио «Эхо Москвы» Ходорковский указал, что считает линию развития страны отказом от самой идеи правового государства. Об этом пишет ИА «Политика сегодня».

Буракова, судя по всему, поняла настроения главного спонсора — любые изменения должны быть проведены в первую очередь в интересах «лучших людей России», которые «вынуждены» жить за рубежом. К этому списку относится и сам Ходорковский, который использует любой повод для того, чтобы выйти из тени.