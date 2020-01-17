Перенджиев уличил Италию в желании вернуть Ливию в качестве колонии

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте заявил, что не исключает возможность отправки в Ливию воинского контингента ЕС для помощи в мирном урегулировании конфликта. Доцент кафедры политологии и социологии РЭУ им. Плеханова, член экспертного совета «Офицеров России» Александр Перенджиев в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей пояснил, почему такого заявление исходило именно от итальянцев.

В четверг Джузеппе Конте посетил Алжир, где встретился с президентом африканской республики Абдельмаджидом Теббуном.

«Знаете, почему именно Италия об этом заявила? Почему не в Германии, не в той же Франции, не в Испании сказали о возможном введении в Ливию воинского контингента ЕС? Есть такая пословица: бог шельму метит. Ливия — это же бывшая колония Италии. Как-то мало верится в то, что Италия собирается устанавливать там мир. Возможно, просто хотят под шумок вернуть Ливию в качестве колонии не в том, конечно, виде, в каком она была раньше, но в каком-то обновленном. По крайней мере, попытаться это сделать — вернуть свои позиции там», — пояснил Перенджиев.

Также Конте рассказал итальянским журналистам о повестке предстоящей конференции в Берлине по урегулированию конфликта в Ливии, которая состоится в воскресенье, 19 января. Премьер-министр Италии отметил, что отправка в Ливию контингента ЕС для «посредничества и мира» вполне возможна.

«Когда где-то что-то ломается, тут же появляются те, кто вспомнил, что они тут старые хозяева. Почему бы им не воспользоваться ресурсами Ливии, людьми и так далее? Все эти красивые миролюбивые заявления о якобы мирном разрешении вопросов, но с помощью воинского контингента, похожи на лукавство. Мы придем с оружием, но с миром. Воинский контингент может направляться для захвата территории, для воздействия на руководство страны, для отстаивания своих позиций», — отметил собеседник ФАН.

Эксперт считает, что на самом деле итальянцы, если сделать перевод на другой язык, снова включаются в борьбу за Ливию в целях ее возвращения под влияние Италии. Почему бы им не поучаствовать в дележке этого пирога, если все так «удачно» ломается-рушится?

Джузеппе Конте назвал информацию о готовности командующего Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифы Хафтара принять участие в берлинской конференции «прекрасным сигналом».

«Когда начиналась операция по Ливии в 2011 году, я даже ждал того момента, когда активизируется Италия, вспомнив о своей прежней колонии. И вот они проснулись. А проснулись они потому, что свои позиции в Ливии начала укреплять Россия. Они поняли, что мирные инициативы Владимира Путина в конечном итоге снова делают Ливию дружественной России страной. Но только Путин говорит о сохранении единства этой страны, о мире, о сохранении нации, а эти товарищи, которые нам совсем не товарищи, думают только о своей выгоде», — прокомментировал эксперт.

Перенджиев акцентировал внимание на том, что Ливия не является ничьей колонией и не собираться ею стать. Он выразил уверенность в том, что ливийцы оценят это заявление должным образом и не будут рады вооруженному контингенту ЕС на своей территории, ведь по факту речь идет не о миротворческой миссии, а о введении оккупационного корпуса. Наверняка итальянцы будут восприняты как оккупанты, которым необходимо оказывать сопротивление.

Напомним, в Ливии с 12 января действует перемирие. Оно было заключено впервые с 2014 года после объявления Ливийской национальной армией (ЛНА) под командованием фельдмаршала Халифы Хафтара начала антитеррористической операции в Триполи. Исполняющий обязанности министра иностранных дел России Сергей Лавров уже сообщил о намерении принять участие в конференции по Ливии в Берлине. Он отметил, что на мероприятии встретится с главой МИД Италии Луиджи Ди Майо.