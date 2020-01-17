Лавров рассказал, как повлияет обострение между США и Ираном на Афганистан

Москва, 17 января. Крушение украинского авиалайнера в Иране свидетельствует о необходимости начать деэскалацию ситуации на Ближнем Востоке. Об этом заявил исполняющий обязанности министра иностранных дел РФ Сергей Лавров в ходе пресс-конференции, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Журналисты поинтересовались у Лаврова, как повлияет напряженность между Ираном и США на ситуацию в Афганистане.

Лавров отметил, что в настоящее время Вашингтон является ключевым игроком в Афганистане. Он также добавил, что Россия поддерживает возобновление переговоров между США и талибами в Афганистане.

«Мы стараемся помогать этому процессу и параллельно своими собственными контактами с талибами, которых мы побуждаем к договоренностям и переходу к прямому диалогу с другими политическими силами Афганистана», — пояснил дипломат.

Лавров напомнил, что недавно к трехстороннему диалогу по афганскому урегулированию с участием РФ, КНР и США подключился Пакистан. Кроме того, было бы правильно подключить к этим переговорам и Иран.

«В принципе, это было бы возможно, но мешает этому, как я понимаю, антииранская заряженность США и мешает нежелание Ирана в этой ситуации общаться с американцами и помогать им в том или ином вопросе», — добавил он.

Лавров отметил, что напряженность в отношениях между США и Ираном привела к обострению ситуации на Ближнем Востоке и требует принятия шагов для ее деэскалации.

«Отношения США и Ирана надо все-таки деэскалировать, но для этого потребуется государственная мудрость, и едва ли эти отношения смогут отойти от опасной черты, если Вашингтон продолжит публично во всех грехах региона обвинять Иран», — добавил дипломат.

Напомним, 3 января американские военные нанесли ракетный удар в районе аэропорта Багдада, в результате которого был убит командующий спецподразделением Корпуса стражей Исламской революции Касем Сулеймани. Убийство иранского генерала стало причиной обострения ситуации на Ближнем Востоке. 8 января Вооруженные силы Ирана нанесли ракетные удары по двум военным базам США на территории Ирака. Удар стал ответом Ирана на убийство Касема Сулеймани.

Практически сразу же после ракетного удара по американским базам в Ираке, в районе Тегерана потерпел крушение украинский авиалайнер «Боинг-737». В результате авиакатастрофы погибли 176 человек, которые находились на борту авиалайнера.

11 января Генеральный штаб Вооруженных сил Ирана распространил заявление, в котором сообщалось, что украинский самолет был случайно сбит силами ПВО республики из-за провокации США. По данным ведомства украинский «Боинг» был принят за американскую крылатую ракету.