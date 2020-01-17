Лавров подтвердил участие России в берлинской конференции по Ливии. События дня. ФАН-ТВ

В Берлине пройдет конференция по Ливии
Россия примет участие в международной конференции по Ливии. Это подтвердил исполняющий обязанности главы МИД Сергей Лавров. Встреча должна пройти в Берлине 19 января. Кроме обсуждения главной темы — прекращения многолетнего ливийского кризиса — руководитель российского внешнеполитического ведомства проведет встречу с итальянским коллегой Луиджи Ди Майо. Беседа уже запланирована с обеих сторон. О проведении конференции Германия официально объявила в минувший вторник. На мероприятие приглашены представители России, США, Турции, Египта, ЕС, ООН и других стран. Главные участники, разумеется, лидеры противоборствующих сил Ливии: Файез Саррадж (руководитель так называемого Правительства национального согласия) и маршал Ливийской национальной армии Халифа Хафтар.
В Сирии продолжается эскалация конфликта
Террористов в Сирии выпускают из специальных лагерей за деньги. Об этом сегодня заявил исполняющий обязанности министра иностранных дел России Сергей Лавров. Глава МИД отметил — выпускать боевиков повадились так называемые Сирийские демократические силы, об этом свидетельствуют поступающие сообщения. Внешнеполитическое ведомство нашей страны взялось проверить «тревожную информацию», результаты будут озвучены позже. Истинная беда в том, что, покидая лагеря, террористы расселяются по разным регионам Сирии. К слову российская сторона уже не раз предупреждала американских партнеров, имеющих влияние на СДС, о необходимости следить за содержанием боевиков в лагерях. Но Вашингтону, как известно, поддержание горячего конфликта — только на руку.
Премьер-министр Украины Гончарук подал в отставку
Премьер-министр Украины Алексей Гончарук подает в отставку. По его словам, заявление уже передано президенту страны Владимиру Зеленскому. Решение принято на фоне разразившегося скандала. Накануне в социальных сетях появились аудиозаписи, якобы с совещаний украинского правительства. Гончарук заявил, что это смонтированные файлы, которые искусственно создают представление, будто премьер и его команда не уважают и Зеленского. Хотя последний является для главы правительства, цитата, «образцом открытости и порядочности». Готовность уйти в отставку — своего рода протест премьер-министра в ответ на несправедливые обвинения. У Зеленского, в свою очередь, есть право внести заявление в парламент. Ну а как оно было на самом деле — пока не разобраться.
«Газпром» попросит вывести «Северный поток» из директивы ЕС
«Газпром» попросил Германию вывести «Северный поток» из-под газовой директивы Евросоюза. Представительство проектов Nord Stream и Nord Stream 2 в своих заявлениях ссылаются на немецкое законодательство о защите инвестиций. Соответствующие заявки поданы в Федеральное сетевое агентство Германии. Ожидается, что документы операторов будут рассмотрены до 23 мая после консультаций с другими странами Евросоюза. Если немецкие власти посчитают, что их деятельность положительно влияет на энергобезопасность ЕС, компании смогут доказать свою правоту. Напомним, что осенью прошлого года суд ЕС по иску Польши принял решение, которое ограничило доступ «Газпрома» к трубопроводу OPAL — это отвод от «Северного потока». И, поскольку российская компания могла бронировать лишь половину мощности трубопровода, его загрузка была снижена.