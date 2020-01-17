Лавров подтвердил участие России в берлинской конференции по Ливии. События дня. ФАН-ТВ

В Берлине пройдет конференция по Ливии Россия примет участие в международной конференции по Ливии. Это подтвердил исполняющий обязанности главы МИД Сергей Лавров. Встреча должна пройти в Берлине 19 января. Кроме обсуждения главной темы — прекращения многолетнего ливийского кризиса — руководитель российского внешнеполитического ведомства проведет встречу с итальянским коллегой Луиджи Ди Майо. Беседа уже запланирована с обеих сторон. О проведении конференции Германия официально объявила в минувший вторник. На мероприятие приглашены представители России, США, Турции, Египта, ЕС, ООН и других стран. Главные участники, разумеется, лидеры противоборствующих сил Ливии: Файез Саррадж (руководитель так называемого Правительства национального согласия) и маршал Ливийской национальной армии Халифа Хафтар.

В Сирии продолжается эскалация конфликта Террористов в Сирии выпускают из специальных лагерей за деньги. Об этом сегодня заявил исполняющий обязанности министра иностранных дел России Сергей Лавров. Глава МИД отметил — выпускать боевиков повадились так называемые Сирийские демократические силы, об этом свидетельствуют поступающие сообщения. Внешнеполитическое ведомство нашей страны взялось проверить «тревожную информацию», результаты будут озвучены позже. Истинная беда в том, что, покидая лагеря, террористы расселяются по разным регионам Сирии. К слову российская сторона уже не раз предупреждала американских партнеров, имеющих влияние на СДС, о необходимости следить за содержанием боевиков в лагерях. Но Вашингтону, как известно, поддержание горячего конфликта — только на руку.

Премьер-министр Украины Гончарук подал в отставку Премьер-министр Украины Алексей Гончарук подает в отставку. По его словам, заявление уже передано президенту страны Владимиру Зеленскому. Решение принято на фоне разразившегося скандала. Накануне в социальных сетях появились аудиозаписи, якобы с совещаний украинского правительства. Гончарук заявил, что это смонтированные файлы, которые искусственно создают представление, будто премьер и его команда не уважают и Зеленского. Хотя последний является для главы правительства, цитата, «образцом открытости и порядочности». Готовность уйти в отставку — своего рода протест премьер-министра в ответ на несправедливые обвинения. У Зеленского, в свою очередь, есть право внести заявление в парламент. Ну а как оно было на самом деле — пока не разобраться.