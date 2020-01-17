Соболь продолжает семейное дело отца-мошенника и деда-власовца

Москва, 17 января. Юрист так называемого Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, признан в РФ иноагентом) Любовь Соболь неудачно упомянула имя защитника Донбасса Арсена Павлова, более известного, как Моторола. Малопонятную шутку про бойца ДНР соратница блогера Алексея Навального опубликовала в своем Twitter.

В соцсети Соболь решила прокомментировать создание рабочей группы по поправкам Конституции, которые ранее предложил внести президент России Владимир Путин, передают «Народные новости».

Однако, в этот раз она по непонятной причине решила упомянуть Арсена Павлова, погибшего в Донбассе.

«Моторола умер, а то и он бы какую-нибудь главу написал», — заявила Соболь по поводу состава рабочей группы.

Подписчики не оценили странного твита Соболь. Пост вызвал большое количество гневных комментариев пользователей социальной сети.

«Поздравляю с достижением очередного днища», «Вы продали свой мозг», — так отреагировали на публикацию самые сдержанные пользователи.

Моторола умер, а то и он бы какую-нибудь главу написал https://t.co/mtIFXfE6FN — Соболь Любовь (@SobolLubov) January 15, 2020

Такие твиты еще раз показывают, что у представительницы ФБК нет ничего святого, что неудивительно, учитывая то, в какой семье родилась Соболь. СМИ уже сообщали, что ее дед Андрей Феденев является предателем родины, поскольку в годы Великой Отечественной войны перешел на сторону врага и вступил в армию власовцев. Отец Соболь продолжил преступную традицию семьи, активно занимаясь финансовыми махинациями.

Неудивительно, что дочь мошенника и внучка власовца Соболь позволяет себе такие аморальные публикации, не уважает посмертную память героев, павших насильственной смертью.