Хафтар подпишет соглашение с ПНС при выполнении условий ЛНА

Триполи, 17 января. Мирное соглашение с так называемым ПНС будет подписано при выполнении ряда условий, заявил маршал Халифа Хафтра на переговорах с министром иностранных дел Греции.

Ранее и.о. министра иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что премьер так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии Файез Саррадж и командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) страны Халифа Хафтар пока не хотят даже в одной комнате находиться, не говоря уже об общении друг с другом.

По мнению Лаврова, очень важно, чтобы после конференции в Берлине «ливийские стороны не повторяли своих прошлых ошибок и не начинали выдвигать дополнительные условия, не начинали обвинять друг друга».

Напомним, участниками ливийского саммита 19 января станут представители России, США, Турции, Египта, Евросоюза, ООН и других стран. Этой конференции предшествовали межливийские переговоры в Москве с участием представителей России и Турции.