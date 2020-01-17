Историк Юлин опроверг заявление МИД Польши об угнетении поляков Сталиным

Российский историк Борис Юлин утверждает, что Советский Союз никогда не угнетал поляков.

Ранее Министерство иностранных дел Польши на своей официальной странице в соцсети Twitter опубликовало пост, в котором сообщило, что Секретарь ЦК ВКП(б) Иосиф Сталин в 1945 году якобы породил «угнетение поляков, зверства и эксплуатацию экономики».

«Мы уважаем честь солдат, пожертвовавших своей кровью в борьбе с нацизмом, однако режим Сталина в 1945 году породил угнетение поляков, зверства и эксплуатацию экономики», — отметили сотрудники внешнеполитического ведомства.

При этом польские дипломаты добавили, что Красная армия освободила Варшаву от нацистских оккупантов, однако «это не принесло Польше свободы». С таким утверждением в корне не согласен известный российский историк и военный эксперт Борис Юлин. В интервью корреспонденту Федерального агентства новостей он сообщил, что никакого угнетения жителей Польши ни до Второй мировой войны, ни после не существовало.

«Поляков никто не угнетал. Угнетение было колонизированных народов, где четко видна разница в имущественном и правовом положении между колонизаторами и колонизированными. Или как, например, это было в полуколонии между иностранцами и китайцами в начале XX века. Но с поляками ничего подобного не было», — говорит собеседник ФАН.

Более того, утверждение МИД Польши об эксплуатации Советским Союзом польской экономики также не выдерживает критики. По словам Бориса Юлина, страна получала помощь извне как до начала Второй мировой войны, так и после.

«Польша получала от Советского Союза заказы, которые успешно выполняла, например, в области судостроения в основном. То есть польская экономика довольно бурно развивалась и процветала в то время, и говорить о том, что СССР эксплуатировал ее экономику, нельзя. К тому же нельзя забывать и о том, что Советский Союз помогал восстанавливать разрушенную войной страну. Я не знаю, как будет реагировать наш МИД, и что он ответит полякам на эти заявления, учитывая, что у нас внутри страны постоянно рассказывается о «кровавом» сталинском режиме, об угнетении свободы и т. д.», — продолжил эксперт.

Юлин утверждает, что все больше стран западного мира начинает использовать антисоветскую риторику для того, чтобы приравнять Советский Союз к гитлеровской Германии или даже хуже. Таким образом Запад пытается оправдать сам фашизм и вновь легализовать его на территории европейских стран.

«Это позволит поднять вопросы о пересмотре итогов Второй мировой войны. Ну как пример, что Калининградская область якобы не является частью России. То есть много есть моментов, которые Западу хотелось бы изменить. Ревизионизм в истории используется для того, чтобы создать поводы для изменения текущего положения вещей. Разумеется, в пользу тех, кто это изменяет», — заключил Юлин.

Напомним, в прошлом году польские власти не стали приглашать Россию на мероприятия, посвященные 80-летию начала Второй мировой войны, из-за современного политического контекста. Так, согласно официальной версии Варшавы, Советский Союз в сентябре 1939 года напал на страну вместе с нацистской Германией. Польское государство считает, что Россия имеет иной взгляд на историю Второй мировой.

Немецкая оккупация закончилась в 1945 году поражением Германии от антигитлеровской коалиции. Красная армия выбила захватчиков с территории СССР и Польши. 17 января 1945 года была освобождена Варшава, а к февралю — почти вся Польша.