При Мишустине налоговое ведомство России стало одним из лучших в мире

Россия на сегодняшний день обладает одной из самых передовых налоговых систем на планете. Можно спорить о том, насколько соответствуют экономическим реалиям те или иные российские налоги, но это будут претензии явно не к ФНС, которая является исполнителем налогового законодательства в стране.

Само же это ведомство заслужило положительную оценку даже у западных экспертов, не отличающихся позитивными мнениями о нашей стране. Так, The Financial Times сообщила, что «Россия определенно является одним из мировых лидеров налоговой цифровизации».

Кто же поставил российскую ФНС на самые высокие рейтинги в мировом табеле о рангах? Это Михаил Мишустин, который на протяжении десяти последних лет руководил главным налоговым органом России.

Пожалуй, именно в этом кроется основная причина, почему именно его кандидатуру предложил на должность председателя правительства страны президент Владимир Путин.

Чтобы понять, каков этот человек и что можно ожидать от него на новом посту, Федеральное агентство новостей проследило служебный путь нового главы правительства, начиная с 1990-х годов, и рассмотрело его главное детище в государственном управлении — налоговое ведомство.

Человек из бизнеса

Михаил Мишустин отнюдь не сразу решил строить свою карьеру в госуправлении. С 1992 по 1998 годы его местом работы был Международный компьютерный клуб — общественная некоммерческая организация, которая ставила своей задачей привлечение иностранных технологий и инвестиций в IT-сектор России.

Нужно сказать, что клуб в целом со своей задачей справился: в российскую IT-отрасль еще в 1990-е годы зашло немало западных компаний, а под эгидой клуба стала проходить одна из наиболее авторитетных компьютерных выставок — Международный компьютерный форум.

В 1998 году Мишустин впервые попадает в коридоры власти: он был назначен на должность заместителя руководителя Государственной налоговой службы России (бывшее название Федеральной налоговой службы). Персональный ИНН, к которому сейчас уже привыкли все жители России, был инициативой именно Мишустина, он же участвовал в создании первых вариантов электронной цифровой подписи.

Стоит отметить, что должности заместителей часто являются наиболее важными с точки зрения исправного функционирования того или иного ведомства. Ведь большая часть технических и организационных вопросов лежит именно на замах, в то время как первые лица обычно осуществляют общее руководство и определяют стратегию развития.

Именно такими назначениями стали два места работы Мишустина: с марта 2004 года по декабрь 2006 года он возглавлял Федеральное агентство кадастра объектов недвижимости (Роснедвижимость), а с января 2007-го и по март 2008-го руководил Федеральным агентством по управлению особыми экономическими зонами (РосОЭЗ).

Именно в бытность Мишустина в кадастровом ведомстве в последнем стартовали масштабные реформы, связанные с переводом всей имеющейся документации по объектам недвижимости в электронный вид. Зза два года Роснедвижимость под руководством Мишустина закончила полную кадастровую оценку земель РФ, что позволило с 2006 года ввести земельный налог на основе кадастровой стоимости. До этого всю землю оценивали «чохом», по нормативной стоимости, без учета множества дополнительных моментов, прямо влияющих на ценность того или иного участка.

В случае РосОЭЗ речь и вовсе шла о создании совершенно нового ведомства, чьи функции и принципы работы пришлось прописывать буквально «с нуля». Иногда Мишустину ставят в вину то, что его работа в РосОЭЗ была не столь эффективна, как в налоговой службе или кадастре. Ведь буквально через год после ухода Мишустина РосОЭЗ был ликвидирован, а его функции — переданы Министерству экономического развития Российской Федерации.

Тем не менее, тут речь идет не об ошибках Мишустина: «не взлетела» сама концепция РосОЭЗ, так как значительная часть особых экономических зон оказалась «пустышками» и не смогла привлечь нужного объема внутренних и иностранных инвестиций в российскую экономику.

Во главе ФНС

Второй приход Мишустина на госслужбу состоялся, после краткого перерыва, в 2010 году. До этого два года он снова работал в частном секторе — на должности президента одной из старейших российских инвестиционных компаний UFG Capital Partners и управляющего партнера группы UFG Asset Management.

В апреле 2010 года Мишустин был назначен руководителем Федеральной налоговой службы. Он сразу объявил, что начинает борьбу с «грязными налоговыми данными» и необоснованным возвратом НДС.

Проблема администрирования НДС — одна из самых непростых даже в мировой практике. Как уже было сказано, можно ругать этот непрямой налог, который был введен в России еще в начале 1990-х, но мы так или иначе имеем такую структуру национальной экономики и внешнеэкономической деятельности, которая учитывает НДС в качестве одного из основных налогов.

Именно при Мишустине система сборов налогов в стране превратилась в высокотехнологичную отрасль и стала едва ли не лучшей в мире. Трудно представить, но всего десятилетие назад большая часть торговых точек у нас работала с громоздкими и неудобными кнопочными кассами, информацию с которых если и собирали, то практически в ручном режиме.

Сегодня реальностью налогового учета является компактный сенсорный планшет, который скромно стоит рядом с бесконтактным платежным терминалом для приема пластиковых карт с «пэй-пассом» и смартфонов с NFC. Причем эта инвестиция — практически субсидируемая, так как индивидуальный предприниматель, приобретая устройство налогового учета ФНС, в конце года получает от государства налоговый вычет в две трети его стоимости.

Не является «бутафорией» и дальнейшая судьба исходных данных. Каждый чек, который выдает устройство налогового учета в любом уголке России, тут же отражается в центральном информационном центре ФНС, причем налоговики видят эту информацию в режиме реального времени. Более того, система прозрачна «в обе стороны»: каждый предприниматель или покупатель, загрузив специальное приложение «Проверка чека», может найти свою покупку или продажу в отчете на экране смартфона, планшета или компьютера.

Сегодня общий объем налоговых данных по всей России просто-таки астрономический: два процессинговых центра в Подмосковье и под Нижним Новгородом каждые полторы минуты обновляют базу объемом более 700 терабайт. В ней хранится информация о 140 миллионах физических лиц — граждан России и проживающих в стране иностранцах, а также о 4,5 млн коммерческих компаний и 3,6 млн индивидуальных предпринимателей.

Именно Михаил Мишустин последовательно настаивает на особом порядке налогообложения самозанятых, в силу чего уже в ближайшее время мы можем увидеть еще более впечатляющий рост «цифровизации» нашей жизни. Опять-таки, можно спорить о том, насколько самозанятых надо облагать налогом и каким именно, но с основной позицией, думается, согласятся все — для этой категории плательщиков действительно требуется более либеральный и щадящий режим налогообложения.

От количества собираемых в стране налогов зависит, как будут финансироваться российские медицина и образование, насколько достойными окажутся социальные выплаты и ровными — дороги, какую поддержку получат отечественная наука и культура. Если ты не платишь налоги, то как можно требовать от государства чего-то взамен?

Именно этот подход к «воспитанию масс» год за годом и исповедовали в ведомстве Мишустина.

Чего ждать от нового главы правительства?

План конституционной реформы, который в прошедшую среду был предложен президентом России Владимиром Путиным, потребует глобального перераспределения функций между разными ветвями власти. Это может привести к «пограничным» конфликтам, когда целый ряд функций окажутся спорными либо «потеряются» в процессе такого изменения полномочий.

В такой момент преобразований во властной вертикали фигура председателя правительства Российской Федерации становится одной из ключевых, так как исполнительная власть ни в коем случае не должна потерять управление страной в непростых условиях. Как доказывает история, времена реформ бывают весьма болезненными для России — и лучше, если во главе правительства в этот период окажется честный прагматик и добросовестный «технарь», каким является Михаил Мишустин, а не амбициозный политик-популист.