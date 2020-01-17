Аксаков заявил, что «банкоматных» мошенников в России стало меньше

В Роскачестве дали некоторые советы, как избежать мошеннических действий при пользовании банкоматами. Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей отметил, что пострадавших от «банкоматных» мошенников в России стало на порядок меньше.

«Ситуация с банкоматами в последнее время изменилась в лучшую сторону. Раньше мошенники активно использовали скимминг, считывание информации с магнитной полосы банковской карты. Они устанавливали специальное считывающее устройство на банкомат и воровали персональную информацию владельца карты, а потом ее использовали для снятия денег. Сейчас таких случаев стало намного меньше», — отметил Аксаков.

В Роскачестве призывают граждан проверять банкоматы перед использованием на наличие накладки на клавиатуру или картоприемник с помощью клея или скотча, а также обращать внимание на подвижность устройства при прикосновении.

«Я бы рекомендовал использовать банкоматы, которые установлены в офисах, банках, в местах, где мошенникам трудно действовать незаметно», — посоветовал собеседник ФАН.

Уменьшение случаев подобного мошенничества депутат связывает с требованием по борьбе с ним от Ассоциации банков России, с эффективной реакцией самих банков, с тем, что банкоматы сейчас стараются устанавливать в более защищенных местах, где много людей, где есть видеонаблюдение и поэтому злоумышленников представляется возможным установить.

«Конечно, возникают новые ухищрения, мошеннические разработки, но именно с банкоматами случаев гораздо меньше, чем было 2–3 года назад», — заключил Аксаков.

Эксперты советуют подключать SMS-банкинг для возможности оперативно отреагировать на возможные действия мошенников через блокировку карты по телефону, по возможности пользоваться картами с микрочипом, с которого считать данные сложнее, или устанавливать максимальный предел выдачи средств за день.

С английского слово «скимминг» переводится как «снятие сливок». Его цель — считать информацию с банковской карты и узнать ПИН-код. Затем полученные данные записываются на поддельный пластик и с помощью ПИН-кода мошенники снимают денежные средства.