Медведев пожелал максимальных успехов Мишустину и новому правительству

Москва, 17 января. Бывший премьер-министр РФ Дмитрий Медведев пожелал максимальных успехов в достижении поставленных целей новому главе кабмина Михаилу Мишустину и его правительству.

«Работа в правительстве — я об этом неоднократно говорил — наверное, один из самых сложных видов деятельности. Эта работа требует максимальной отдачи, она всегда очень критично оценивается людьми, это специфика деятельности правительства, но она исключительно важна», — отметил Медведев.

Бывший глава кабмина заявил, что все члены российского правительства ответственно работали на своих постах.

«Вы старались, ориентировались на выполнение задач, многое получилось», — сказал он.

Также Медведев выразил уверенность, что члены правительства продолжат в полной мере выполнять свою работу в статусе исполняющих обязанности.

Напомним, 15 января бывший глава кабмина объявил, что правительство уходит в отставку в полном составе. После этого президент РФ Владимир Путин предложил на должность российского премьера главу Федеральной налоговой службы (ФНС) Михаила Мишустина. 16 января Госдума РФ утвердила выдвинутую главой государства кандидатуру большинством голосов.

Ранее Дмитрий Медведев поблагодарил уходящее правительство за проделанную работу на своей странице в социальной сети «ВКонтакте», сообщает «Газета.ру». Бывший премьер-министр назвал членов кабмина людьми, на которых он опирался и которым доверяет.