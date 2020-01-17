США скрывают потери от удара Ирана по базе «Айн аль-Асад», чтобы избежать скандала

Новая версия Соединенных Штатов о раненых американских солдатах в Ираке выглядит крайне неправдоподобно. После полного отрицания раненых и погибших, Пентагону все же пришлось признать, что американские солдаты пострадали в ходе атаки иранских войск. Что еще скрывает история с ударом ВС Ирана по базе «Айн аль-Асад» — в материале Федерального агентства новостей (ФАН).

11 раненых солдат

Центральное командование Соединенных Штатов 17 января заявило, что в результате обстрела Ираном американских баз в Ираке 8 января пострадали 11 военнослужащих США. Соответствующее заявление сделал представитель командования капитан Билл Эрбан.

В ночь с 7 на 8 января иранский Корпус стражей Исламской революции (КСИР) провел первую фазу операции под названием «Мученик Сулеймани». Ее целью было нанесение ракетных ударов по американской базе «Айн аль-Асад» и штабу возглавляемой США международной коалиции в городе Эрбиль. Такой шаг стал ответом Тегерана на убийство американцами командира спецподразделения «Аль-Кудс» КСИР Касема Сулеймани в ночь на 3 января.

Ранее Вашингтон отрицал любые потери. Американская сторона уверяла, что об ударах знала заранее. Президент США Дональд Трамп в своем обращении к нации дважды подчеркнул «отсутствие жертв».

«Ни один американец не пострадал, все наши военнослужащие в безопасности, — заявил американский лидер. — Из-за системы раннего предупреждения никто не пострадал, ни американцы, ни иракцы».

Руины базы «Айн аль-Асад»

Однако целый ряд нестыковок в этой истории вызывает большие вопросы. Спутниковые снимки и видео с последствиями ударов красноречиво свидетельствуют о том, что база «Айн аль-Асад» получила серьезный урон в результате ударов.

SOLDADO BORICUA GRABA ATAQUE A BASE AMERICANA AYER.

Una soldado boricua, quien no quiso revelar su identidad por razones obvias, nos envió estas imágenes del ataque de los misiles iraníes a la base americana de Al-Assad. pic.twitter.com/LFej4XHdWe — Molusco ???? (@Moluskein) January 8, 2020

https://t https://twitter.com/Moluskein/status/1214979623198613505 witter.com/Moluskein/status/1214979623198613505 При тех разрушениях, которые можно увидеть на попавших сеть кадрах базы «Айн-аль-Асад», отсутствие жертв среди американских военнослужащих и наемников, задействованных США в Ираке, выглядит абсолютно неправдоподобно.

"Ese era el área de dormir de nosotros, so’ todo ahí se quemó incluso los soldados no tenemos ni uniformes ni nada. Pero ninguno salió herido ni muerto tampoco...Nosotros éramos el 'target' porque todos los misiles cayeron en mi área..." escribió la soldado.#MoluscoNews pic.twitter.com/DvKQSiR5mE — Molusco ???? (@Moluskein) 8 января 2020 г.

У Ирана совсем другие цифры

Иранское агентство MEHR News, ссылаясь на источник в КСИР, приводит совсем другие данные о потерях США.

«Согласно точным сообщениям наших источников в этом районе, по меньшей мере 80 военнослужащих американских террористических войск были убиты и около 200 ранены. Они были немедленно вывезены с авиабазы ​​вертолетами», — приводит слова источника иранское информационное агентство.

О потерях американцев 9 января заявил и командующий ВВС КСИР Амир Али Хаджизаде.

«Девять американских самолетов эвакуировали раненых на базы в Израиле, Иордании и в один из госпиталей в Багдаде», — заявил Хаджизаде.

Если правительство США продолжает утверждать, что в результате обстрела никто не пострадал, а Иран ошибается — то доказать это можно очень просто. Командующий ВВС КСИР предложил в случае непризнания американцами реальных потерь открыть базу «Айн аль-Асад» для присутствия правительственных сил Ирака и журналистов, чтобы оценить ситуацию.

Тайная переправка погибших и раненых

Кроме озвученных Хаджизаде девяти самолетов, известно о еще как минимум одном. 8 января, буквально через несколько часов после обстрела, был зафиксирован перелет медицинского самолета Boeing C-17A ВВС США из Багдада в Германию.

Сначала лайнер летел с выключенным транспондером, и позволил себя обнаружить уже в турецком воздушном пространстве.

Here's #BNDGE53, a United States Air Force Medical Flight out of Baghdad International Airport. First altitude: 18,650 ft.



Flew in earlier today. Makes you wonder why!



Registration: 03-3123. #potn #Iraq #Iran https://t.co/tqMLU7KJb5 pic.twitter.com/kR9XPM6L86 — Gerjon | חריון (@Gerjon_) January 8, 2020

Медицинский самолет C-17A ВВС США приземлился не в гражданском аэропорту германского Рамштайн-Мизенбаха, а на близлежащей авиабазе Военно-воздушных сил США на территории Германии и одновременно штаб-квартире USAFE (ВВС США в Европе).

Вероятно, американская база «Рамштайн» также используется в качестве эвакуационного пункта, так как рядом с городом Ландштуль находится крупнейшая американская больница за пределами США. При этом, медицинский борт мог вывозить не только раненых, но и тела убитых.

Политолог, заместитель директора Института истории и политики МПГУ, кандидат исторических наук Владимир Шаповалов считает, что такие признание Вашингтона об 11 пострадавших говорит о том, что, скорее всего, их было больше. Об этом он заявил Федеральному агентству новостей (ФАН).

«Ну, как известно, изначально была позиция, что никто не пострадал из американский военнослужащих. Сейчас США приоткрывают завесу и начинают дозировано признавать тот факт, что есть пострадавшие. Это косвенным образом свидетельствует в пользу того, что жертвы и пострадавшие были и, скорее всего их было немало», — заметил эксперт.

Под грифом Top Secret

Америке необходимо утаивать правду о погибших в результате удара Ирана. Шаповалов считает, что таким образом американское руководство пытается сохранить лицо в глазах мировой общественности и простых граждан, несмотря на неудачную авантюру на Ближнем Востоке.

«Позиция ухода от правды и нежелание распространяться о жертвах понятна, потому что в этом случае для Соединенных Штатов будет странно объяснить своим гражданам, своему общественному мнению, почему граждане США должны погибать в никому неизвестной стране за тысячи километров от Соединенных Штатов ради никому не понятных целей», — подчеркивает политолог.

Посредством отрицания и лжи Соединенные Штаты пытаются избежать скандала.

«Естественно, вместо триумфа американского государства, которое задумывал Трамп, когда отдавал приказ об убийстве должностного лица другого государства, получился бы весьма некрасивый и неприятный скандал, связанный с тем, что Америка не всесильное государство, американские граждане не защищены силой американского государства и, что другое государство может нанести эффективный удар по американским военным базам, который приведет к гибели американских солдат. Нежелание говорить правду своему народу характерно для американского государства и на протяжении всех последних десятилетий лежит в основе их политики», — отметил эксперт.

Шаповалов считает, что реальные потери американцы никогда не раскроют. Единственная возможность миру узнать о том, сколько военных США потеряли при ударе по «Айн-аль-Асад» — слив реальных данных в сеть третьими лицами.