Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Весь мир
  /  Обновлено: 

США скрывают потери от удара Ирана по базе «Айн аль-Асад», чтобы избежать скандала

72
0 Оставить комментарий

США скрывают потери от удара Ирана по базе «Айн аль-Асад», чтобы избежать скандала

Новая версия Соединенных Штатов о раненых американских солдатах в Ираке выглядит крайне неправдоподобно. После полного отрицания раненых и погибших, Пентагону все же пришлось признать, что американские солдаты пострадали в ходе атаки иранских войск. Что еще скрывает история с ударом ВС Ирана по базе «Айн аль-Асад» — в материале Федерального агентства новостей (ФАН).

11 раненых солдат

Центральное командование Соединенных Штатов 17 января заявило, что в результате обстрела Ираном американских баз в Ираке 8 января пострадали 11 военнослужащих США. Соответствующее заявление сделал представитель командования капитан Билл Эрбан.

В ночь с 7 на 8 января иранский Корпус стражей Исламской революции (КСИР) провел первую фазу операции под названием «Мученик Сулеймани». Ее целью было нанесение ракетных ударов по американской базе «Айн аль-Асад» и штабу возглавляемой США международной коалиции в городе Эрбиль. Такой шаг стал ответом Тегерана на убийство американцами командира спецподразделения «Аль-Кудс» КСИР Касема Сулеймани в ночь на 3 января.

США скрывают потери от удара Ирана по базе «Айн аль-Асад», чтобы избежать скандала

Ранее Вашингтон отрицал любые потери. Американская сторона уверяла, что об ударах знала заранее. Президент США Дональд Трамп в своем обращении к нации дважды подчеркнул «отсутствие жертв».

«Ни один американец не пострадал, все наши военнослужащие в безопасности, — заявил американский лидер. — Из-за системы раннего предупреждения никто не пострадал, ни американцы, ни иракцы».

Руины базы «Айн аль-Асад»

Однако целый ряд нестыковок в этой истории вызывает большие вопросы. Спутниковые снимки и видео с последствиями ударов красноречиво свидетельствуют о том, что база «Айн аль-Асад» получила серьезный урон в результате ударов.

https://t https://twitter.com/Moluskein/status/1214979623198613505 witter.com/Moluskein/status/1214979623198613505 При тех разрушениях, которые можно увидеть на попавших сеть кадрах базы «Айн-аль-Асад», отсутствие жертв среди американских военнослужащих и наемников, задействованных США в Ираке, выглядит абсолютно неправдоподобно.

США скрывают потери от удара Ирана по базе «Айн аль-Асад», чтобы избежать скандала

У Ирана совсем другие цифры

Иранское агентство MEHR News, ссылаясь на источник в КСИР, приводит совсем другие данные о потерях США.

«Согласно точным сообщениям наших источников в этом районе, по меньшей мере 80 военнослужащих американских террористических войск были убиты и около 200 ранены. Они были немедленно вывезены с авиабазы ​​вертолетами», — приводит слова источника иранское информационное агентство.

О потерях американцев 9 января заявил и командующий ВВС КСИР Амир Али Хаджизаде.

«Девять американских самолетов эвакуировали раненых на базы в Израиле, Иордании и в один из госпиталей в Багдаде», — заявил Хаджизаде.

США скрывают потери от удара Ирана по базе «Айн аль-Асад», чтобы избежать скандала

Если правительство США продолжает утверждать, что в результате обстрела никто не пострадал, а Иран ошибается — то доказать это можно очень просто. Командующий ВВС КСИР предложил в случае непризнания американцами реальных потерь открыть базу «Айн аль-Асад» для присутствия правительственных сил Ирака и журналистов, чтобы оценить ситуацию.

Тайная переправка погибших и раненых

Кроме озвученных Хаджизаде девяти самолетов, известно о еще как минимум одном. 8 января, буквально через несколько часов после обстрела, был зафиксирован перелет медицинского самолета Boeing C-17A ВВС США из Багдада в Германию.

Сначала лайнер летел с выключенным транспондером, и позволил себя обнаружить уже в турецком воздушном пространстве.

Медицинский самолет C-17A ВВС США приземлился не в гражданском аэропорту германского Рамштайн-Мизенбаха, а на близлежащей авиабазе Военно-воздушных сил США на территории Германии и одновременно штаб-квартире USAFE (ВВС США в Европе).

США скрывают потери от удара Ирана по базе «Айн аль-Асад», чтобы избежать скандала

Вероятно, американская база «Рамштайн» также используется в качестве эвакуационного пункта, так как рядом с городом Ландштуль находится крупнейшая американская больница за пределами США. При этом, медицинский борт мог вывозить не только раненых, но и тела убитых.

Политолог, заместитель директора Института истории и политики МПГУ, кандидат исторических наук Владимир Шаповалов считает, что такие признание Вашингтона об 11 пострадавших говорит о том, что, скорее всего, их было больше. Об этом он заявил Федеральному агентству новостей (ФАН).

«Ну, как известно, изначально была позиция, что никто не пострадал из американский военнослужащих. Сейчас США приоткрывают завесу и начинают дозировано признавать тот факт, что есть пострадавшие. Это косвенным образом свидетельствует в пользу того, что жертвы и пострадавшие были и, скорее всего их было немало», — заметил эксперт.

США скрывают потери от удара Ирана по базе «Айн аль-Асад», чтобы избежать скандала

Под грифом Top Secret

Америке необходимо утаивать правду о погибших в результате удара Ирана. Шаповалов считает, что таким образом американское руководство пытается сохранить лицо в глазах мировой общественности и простых граждан, несмотря на неудачную авантюру на Ближнем Востоке.

«Позиция ухода от правды и нежелание распространяться о жертвах понятна, потому что в этом случае для Соединенных Штатов будет странно объяснить своим гражданам, своему общественному мнению, почему граждане США должны погибать в никому неизвестной стране за тысячи километров от Соединенных Штатов ради никому не понятных целей», — подчеркивает политолог.

США скрывают потери от удара Ирана по базе «Айн аль-Асад», чтобы избежать скандала

Посредством отрицания и лжи Соединенные Штаты пытаются избежать скандала.

«Естественно, вместо триумфа американского государства, которое задумывал Трамп, когда отдавал приказ об убийстве должностного лица другого государства, получился бы весьма некрасивый и неприятный скандал, связанный с тем, что Америка не всесильное государство, американские граждане не защищены силой американского государства и, что другое государство может нанести эффективный удар по американским военным базам, который приведет к гибели американских солдат.

Нежелание говорить правду своему народу характерно для американского государства и на протяжении всех последних десятилетий лежит в основе их политики», — отметил эксперт.

США скрывают потери от удара Ирана по базе «Айн аль-Асад», чтобы избежать скандала

Шаповалов считает, что реальные потери американцы никогда не раскроют. Единственная возможность миру узнать о том, сколько военных США потеряли при ударе по «Айн-аль-Асад» — слив реальных данных в сеть третьими лицами.

«Реальные потери могут быть раскрыты только, если пойдет слив информации в каких-то источниках типа WikiLeaks. Но Соединенные Штаты делают все возможное, чтобы прецедент, связанный с WikiLeaks больше не повторился и, если вдруг мир узнает реальную правду о данном ударе, Соединенные Штаты будут все отрицать, уйдут в несознанку», — заключил политолог.

Новости партнеров

Новости партнеров