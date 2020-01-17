Лавров заявил, что Россия выступает за продление СНВ-3

Москва, 17 января. Россия выступает за продление Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3). Об этом в пятницу заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, отвечая на вопросы журналистов.

По его словам, на данный момент Китай не собирается участвовать в переговорах об СНВ-3, а без него продление договора не хотят обсуждать и США. Однако если обе стороны решат начать диалог в этом направлении, то Россия готова к нему присоединиться.

«Но время истекает. Президент говорил: «Давайте договоримся о продлении соглашения, чтобы была некая страховочная сетка». Президент подтвердил это осенью. Мы выступаем за продление СНВ-3», — приводит слова Лаврова корреспондент Федерального агентства новостей.

Напомним, что договор СНВ-3, заключенный между РФ и США в апреле 2010 года, истекает 5 февраля 2021 года. Замминистра обороны РФ Александр Фомин отметил, что у Москвы есть вопросы к США по соблюдению договора. Тем не менее СНВ-3 на сегодняшний день остается единственным международным договором, который ограничивает гонку стратегических наступательных вооружений.

СНВ-3 сменил СНВ-1, который истек в декабре 2009 года. Договор рассчитан на 10 лет, однако предполагает возможность продления еще на 5 лет в случае договоренности сторон. Документ предусматривает сокращение ядерных боезарядов до 1550 единиц, межконтинентальных, баллистических ракет для подлодок и тяжелых бомбардировщиков — до 700 единиц.