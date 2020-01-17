Лавров рассказал об ожиданиях от берлинской конференции по Ливии

Москва, 17 января. Россия рассчитывает, что Совет Безопасности ООН поддержит итоги берлинской конференции по Ливии, сообщил исполняющий обязанности министра иностранных дел РФ Сергей Лавров.

«Главное теперь, чтобы после берлинской конференции все пошло, как запланировано. И Совет Безопасности поддержит итоги берлинской конференции», — сказал Лавров на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2019 году.

Берлинская конференция по Ливии запланирована на 19 января. Свое участие в ней подтвердили две противоборствующие стороны страны — глава так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии Файез Саррадж и командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифа Хафтар.

Межливийские переговоры прошли в Москве 13 января, на них присутствовали главы внешнеполитических и оборонных ведомств России и Турции. Кроме того, в столицу прибыли Хафтар и Саррадж. Соглашение сторонами не было подписано, но, как считают эксперты, другого исхода ждать было наивно.

Ранее Лавров заявил, что прошедшие в Москве переговоры по Ливии важны для продвижения мирного процесса. Он добавил, что российская сторона продолжит прикладывать усилия по урегулированию ситуации в Ливии.