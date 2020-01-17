Киев, 17 января. Украинские эксперты получат доступ к черным ящикам разбившего «Боинга» в Иране, а уже потом эти ящики передадут в Киев. Об этом рассказал министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко во время «Часа вопросов к правительству» в парламенте.

По его словам, во время разговора с министром иностранных дел Ирана Мохаммадом Джавадом Зарифом коллега заверил его, что доступ к расследованию получит «совместная команда». Украинских экспертов допустят к черным ящикам в Иране до их транспортировки в Киев.

«Так как ответственность в первую очередь лежит на власти Ирана по расследованию, в любом случае, согласно Чикагской конвенции, предлагается следующий алгоритм действий: совместная команда по расследованию (иранская, канадская и мы тоже присоединяемся к нему) получает доступ к черным ящикам на месте», — сказал Пристайко.

Как передает телеканал «112 Украина», после этого черные ящики будут отправлены на Украину.

Ранее украинский министр иностранных дел уточнил, что Киев хотел бы получить черные ящики со сбитого над Тегераном украинского «Боинга». По словам политика, Украину с Ираном на данный момент связывает эффективное сотрудничество, и если Киеву не удастся добиться расшифровки самописцев на украинской территории, он будет заниматься их изучением с иностранной помощью.

Выполнявший рейс в Киев украинский «Боинг-737» разбился через шесть минут после вылета из международного аэропорта Тегерана 8 января. На борту самолета находились 9 членов экипажа и 167 пассажиров из ряда стран — Ирана, Канады, Германии, Швеции, Афганистана и Украины. Никто из них не выжил.

Трагедия произошла на фоне обострения отношений между Ираном и США после того, как в ночь на 3 января американские военные убили в районе аэропорта Багдада иранского генерала Касема Сулеймани.

ВС Ирана 8 января произвели ответный удар по расположенным в Ираке американским базам. Через два дня после крушения Тегеран признал, что пассажирский борт был непреднамеренно сбит иранской системой ПВО.

В Иране подчеркнули, что трагедия произошла в результате «человеческой ошибки», допущенной в период «спровоцированного авантюризмом США» кризиса. В Тегеране пояснили, что гражданский борт пролетал в непосредственной близости от важного военного объекта и был принят за вражескую цель.