Лавров в ответ на просьбу американской журналистки пошутил об импичменте Трампу

Москва, 17 января. Исполняющий обязанности министра иностранных дел России Сергей Лавров пошутил в ответ на просьбу американской журналистки прокомментировать импичмент президента США Дональда Трампа.

Сотрудница одного из американских изданий отметила, что процесс импичмента в сенате начнется, предположительно, 21 января и многие на Западе говорят о том, что это ослабит американскую поддержку Украины и усилит позиции России.

«Не знаю, импичмент у вас — вы американка, вам видней», — ответил Лавров.

Как сообщалось ранее, глава Верховного суда США Джон Робертс и сенаторы принесли присягу для начала процесса импичмента действующего американского лидера Дональда Трампа.

Трамп стал третьим президентом в истории, кому объявили импичмент. В Демократической партии считают, что он задерживал одобренную конгрессом военную помощь Украине и требовал взамен от президента Владимира Зеленского проведения расследования против своего главного оппонента на выборах Джо Байдена. Тем самым, как считают демократы, Трамп превысил полномочия, а затем еще и препятствовал расследованию, проводившемуся конгрессом. Сам президент США заявляет, что требовал от киевских властей лишь борьбы с коррупцией.