Верховный лидер Ирана считает необходимым расследование неясных моментов крушения «Боинга»

Москва, 17 января. Верховный лидер Ирана Али Хаменеи заявил о необходимости дальнейшего расследования крушения украинского «Боинга» в Тегеране, поскольку до сих пор остаются неясные моменты.

«В инциденте с самолетом есть неясные моменты, которые нужно расследовать, и предотвратить подобные случаи в будущем», — заявил Хаменеи в пятницу, 17 января.

Напомним, пассажирский «Боинг» «Международных авиалиний Украины» потерпел крушение 8 января сразу после взлета из аэропорта Тегерана. В результате происшествия погибли все 167 пассажиров и девять членов экипажа.

Ответственность за трагедию взял на себя Иран, однако инцидент спровоцировали ВВС США, вероятно, используя беспилотники.

Ранее, в ночь на 3 января, по приказу американского президента Дональда Трампа вблизи аэропорта Багдада был убит иранский генерал Касем Сулеймани. Для этого ВВС США использовали БПЛА.

В ответ на агрессивные действия США жители ближневосточных стран все чаще выходят на улицы с призывами «янки, гоу хоум». Вашингтон отказывается покидать регион даже после соответствующей резолюции парламента Ирака. Эксперты уверены, что только серьезное противостояние с многочисленными жертвами может заставить США свернуть военное присутствие на Ближнем Востоке.