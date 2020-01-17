Россия продолжает возвращать своих граждан из Сирии

Москва, 17 января. Исполняющий обязанности главы МИД РФ Сергей Лавров заявил, что российские спецслужбы занимаются возвращением сограждан из Сирии.

На пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2019 году, которая состоялась 17 января, Сергей Лавров отметил, что в ходе операций возвращаются женщины и дети.

Он в ответ на слова журналиста о том, что Казахстан в рамках спецопераций вернул из Сирии более 600 своих граждан, подтвердил наличие факта обмена информацией и опытом между Москвой и Нур-Султаном.

«Боевики — это отдельная тема», — отметил Лавров.

Лавров сообщил, что специальный посланник генерального секретаря ООН по Сирии Гейр Педерсен намерен посетить Москву на следующей неделе.

Вооруженный конфликт в Сирии продолжается уже восемь лет. С 2015 года Россия оказывает активную поддержку официальным властям САР в борьбе с террористами. Благодаря грамотной работе ВКС Российской Федерации удалось освободить многие города в Сирии от боевиков. Как напоминают «Известия», 17 января военные РФ провели гуманитарную акцию в лагере беженцев Аль-Ауда в провинции Алеппо, раздав около тонны продовольственных наборов.