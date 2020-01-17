Депутат Госдумы Крашенинников назвал незыблемыми первую и вторую главы Конституции РФ

Москва, 17 января. Поправки к Конституции РФ не коснутся нескольких глав документа, поскольку эти положения являются незыблемыми. Соответствующее заявление сделал депутат Госдумы РФ Павел Крашенинников в ходе заседания рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию РФ, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

«Первая, вторая и девятая главы («Основы конституционного строя», «Права и свободы человека и гражданина» и «Конституционные поправки и пересмотр Конституции». — Прим. ФАН) <…> незыблемы. Они могут меняться только посредством референдума», — подчеркнул Крашенинников.

Депутат отметил, что наряду с поправками к основополагающему документу будут приниматься новые федеральные законы.

«Важно, чтобы текст был сильно проработан — каждая буква, каждая запятая имеет огромное значение и для граждан, и для дальнейшего развития законодательства. <…> Мы должны определить те пределы, которые президент задал в послании, и выработать понимание, чего же мы хотим добиться», — заявил Крашенинников.

Напомним, президент РФ Владимир Путин выступил с посланием к Федеральному собранию 15 января. В своей речи глава государства предложил внести ряд поправок в Конституцию РФ. Также Путин поручил провести голосование граждан, чтобы узнать мнение россиян об этих поправках.