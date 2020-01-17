Россия увеличила вложения в американские госбумаги

Москва, 17 января. Россия в ноябре 2019 года увеличила объем вложений в американские госбумаги по сравнению с октябрем на $794 млн. Об этом говорится в материалах Минфина США.

Россия увеличила вложения в госбумаги Соединенных Штатов до $11,491 млрд. В настоящее время на долю долгосрочных облигаций приходится $2,979 млрд, а краткосрочных — $8,512 млрд.

Отметим, два года назад РФ приняла решение сократить вложения в американский госдолг. В августе 2019 года Россия увеличила вложения в государственные бумаги США до $9,3 млрд.

В ноябре 2019 года сообщалось, что американский государственный долг побил новый рекорд и превысил 23 триллиона долларов. Из этих 23 трлн, как уточнили в ведомстве, 7 триллионов находятся на руках финансовых институтов и граждан, а 6 триллионов — это займы между разными учреждениями федерального правительства.