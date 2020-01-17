Представитель ЕС назвал логичным продолжение обсуждения по Ливии на уровне глав МИД

Брюссель, 17 января. Главы МИД стран Евросоюза обсудят итоги берлинской конференции по Ливии и рассмотрят меры поддержки по урегулированию конфликта в этом государстве.

«В эти выходные пройдет конференция в Берлине по Ливии. Будет логично, что Совет министров иностранных дел ЕС в понедельник подведет итоги этой конференции и рассмотрит возможные меры поддержки ЕС по урегулированию в рамках ООН», — сказал высокопоставленный представитель ЕС.

По его словам, плановое заседание состоится 20 января. Помимо этого, на повестку будут вынесены дипломатические действия для деэскалации на Ближнем Востоке.

Напомним, 14 января ФРГ официально объявила о проведении конференции по урегулированию в Ливии. Она состоится 19 января в Берлине, на нее приглашены представители России, США, Турции, Египта, ЕС, ООН и других стран. О своем участии в конференции заявили премьер-министр так называемого ПНС Ливии Файез Саррадж и глава Ливийской национальной армии (ЛНА) фельдмаршал Халифа Хафтар.

По мнению главы МИД РФ Сергея Лаврова, крайне важно, чтобы после берлинской конференции «ливийские стороны не повторяли своих прошлых ошибок и все-таки не начинали выдвигать дополнительные условия, не начали обвинять друг друга».

16 января глава Правительства национального согласия Ливии Файез Саррадж заявил, что Европа за 9 месяцев не сделала ничего хорошего в Ливии. По его словам, Россия и Турция принимают реальные шаги по урегулированию вооруженного конфликта, в отличие от ЕС.