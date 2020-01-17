Лавров считает вероятным повторение венесуэльского сценария событий в других странах

Москва, 17 января. Вашингтон может предпринять попытки сменить политический режим по венесуэльскому сценарию в других странах. Такую точку зрения высказал и. о. главы МИД РФ Сергей Лавров на итоговой за 2019 год пресс-конференции.

Лавров отметил сложность прогнозирования действий США в отношении тех или иных стран. Он напомнил, что Вашингтон поддерживал протесты против законной власти в разных частях света, в том числе в Венесуэле и Гонконге.

«Трудно предвидеть, что может быть введено в оборот в текущем году, но исключать ничего нельзя», — ответил Лавров на вопрос журналистов о возможности повторения венесуэльского сценария.

Напомним, США активно поддерживают так называемого «временного президента Венесуэлы» Хуана Гуайдо в противовес законному главе государства Николасу Мадуро. Своими действиями Вашингтон активно способствует обострению обстановки в стране.

В 2019 году массовые протесты проходили в разных регионах мира, в том числе в Европе, Азии и Латинской Америке, сообщала «Газета.ру».