Член рабочей группы Хабриева заявила, что конституция изменится в сторону демократизации

Москва, 17 января. Поправки к Конституции РФ изменят документ в сторону демократизации. Об этом заявила директор Института законодательства и сравнительного правоведения при правительстве РФ (ИЗиСП) Талия Хабриева в ходе заседания рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию РФ, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

«Реформа окажет воздействие на всю правовую систему. <…> Изменения ожидаются в сторону демократизации за счет передачи части функций парламенту РФ. Нам предстоит оценить и дать конфигурацию дихотомии правовой системы», — сообщила она.

Напомним, 15 января президент РФ Владимир Путин выступил с посланием к Федеральному собранию. Глава государства предложил ряд поправок к Конституции РФ. Так, президент выступил с инициативой доверить Госдуме право утверждать кандидатуры председателя правительства РФ, вице-премьеров и федеральных министров, а также закрепить приоритет конституции страны в российском правовом пространстве и принципы единой системы публичной власти. Глава государства отметил, что в соответствии с законом все поправки могут быть утверждены парламентом.

Кроме того, Владимир Путин призвал провести голосование граждан по пакету поправок к конституции. Он заявил, что мнение народа как носителя суверенитета должно быть определяющим в данном вопросе.