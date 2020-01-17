В Брянске проводят благотворительные аукционы в помощь больным детям

Благотворительный «Аукцион добра» открылся три года назад для детей, нуждающихся в дорогостоящем лечении. Руководитель проекта Ирина Никитина рассказала Федеральному агентству новостей, как ей пришла в голову эта идея, чего удалось достичь и что еще планируется сделать в будущем.

«У меня был день рождения в апреле, и мне захотелось сделать кому-то что-то приятное. У меня родилась мысль создать что-то наподобие аукциона», — вспоминает она.

В Интернете Ирина нашла статью про девочку, которой нужна была реабилитация: ребенок страдал органическим поражением ЦНС. И волонтер предложила семье свою помощь. Получив согласие матери ребенка, она начала свой первый сбор.

«Я им предложила открыть аукцион для сбора, но у них он уже шел. В итоге они собрали необходимую сумму до начала аукциона, и мы перенесли его другому ребенку, больному ДЦП», — пояснила активистка.

В «Аукционе добра» принимают участие несколько групп волонтеров разных профессий. Стилисты, фотографы, музыканты и многие другие специалисты всеми силами стараются внести свой вклад в судьбы больных детей. Они предлагают свои услуги, которые Ирина выставляет на открытые торги. По окончании аукциона все денежные сборы с акции направляются подопечному на лечение.

«Ребенок должен быть полностью проверен, у него должны быть все документы, подтвержденные печатями. После того, как мы все это проверим, открываем аукцион. Нам предоставляют счет и в какую клинику на реабилитацию денежные средства должны отправиться», — продолжает собеседница ФАН.

По ее словам, основная сложность в подготовке к аукциону заключается в проверке всех необходимых документов.

«В наше время происходит очень много токсических сборов — это сборы, которые идут не на пользу детей, а на нужды их родителей».

Помимо «Аукциона добра», Ирина Никитина проводит сборы на стройку православного храма.

«От посторонних лиц я узнала, что батюшка взял очень большую сумму на стройку храма. Я сделала рождественский фотопроект и выставила его на аукцион. Собрав деньги, все до последней копейки отдала батюшке».

Четыре раза в год волонтер проводит «Аукцион добра» и не менее пяти крупных мероприятий развлекательного характера для больных детей.

«Следующее мероприятие у нас намечено на середину апреля, там идет «Весенняя неделя добра», — рассказала руководитель проекта.

В январе 2018 года Ирина пережила тяжелый момент. Буквально на следующий день после своего дня рождения скончался больной онкологией ребенок.

«Мы просто не успели сделать сбор. Мы его поздравили с днем рождения, а на следующий день он умер. Это было самое тяжелое. После этого очень много волонтеров ушло. Сейчас я стараюсь брать детей, у которых ДЦП или аутизм», — пояснила активистка.

Ирина воспитывает шестилетнего сына, который ей помогает и ходит с ней на все мероприятия.

«Многие со мной не согласны, что я беру везде сына с собой. Однако я считаю, что ребенок с детства должен знать, что такое человек с ограниченными возможностями. И несмотря на то, что он отличается от здорового, это тоже человек. И с ним нужно общаться так же, как со здоровым».

В отличие от благотворительного фонда, организаторы аукционного сбора не получают процентов. Все денежные средства передаются больным детям. Самое главное для Ирины — видеть радость тех, кому удалось помочь.