Военный эксперт Простаков уличил США во лжи и пояснил, чем им выгодны террористы в Сирии

Обвинения Вашингтона в адрес России в нарушении режима прекращения огня в Идлибе — ложь и очередной элемент информационной войны. Об этом в комментарии Федеральному агентству новостей рассказал военный эксперт фонда «Народная дипломатия», представитель экспертно-аналитического клуба «Будущее сегодня» Сергей Простаков. Он добавил, что уход Соединенных Штатов с Ближнего Востока необходим для борьбы с терроризмом в Сирии и Ираке, поэтому мировое сообщество должно призвать: «Янки, гоу хоум» (Yankee go home!).

Попытка США обвинить Россию

Глава пресс-службы Госдепартамента США Морган Ортэгус обвинила Россию и Сирию в нарушении режима прекращения огня в Идлибе.

«Еще одно соглашение о прекращении огня нарушено, расплачиваться за это приходится невинным гражданским лицам. Мы решительно осуждаем это насилие и призываем Россию и [президента Сирии Башара] Асада остановить жестокие атаки», — заявила Ортэгус.

При этом никаких доказательств в подтверждение своих слов Морган Ортэгус приводить не стала.

При этом руководитель центра по примирению в Сирии Юрий Боренков уже заявил, что все сообщения о том, что ВКС РФ якобы ударили по гражданским объектам, не соответствуют действительности.

Сирийская арабская армия (САА) в ночь на четверг возобновила военную операцию в провинции Идлиб на севере страны из-за нарушения перемирия боевиками террористических формирований.

Голословные обвинения США

Как отметил Сергей Простаков, любое перемирие имеет смысл до тех пор, пока обе противоборствующие стороны конфликта его соблюдают. Боевики в Идлибе относились к перемирию только как к передышке, а турецкая сторона не предпринимала особых усилий по их разоружению и деэскалации конфликта. И лишь после неоднократных нарушений со стороны антиправительственных вооруженных формирований сирийские войска были вынуждены начать свою операцию.

«Участие в ней российской стороны минимальное, поэтому обвинения США, как это обычно и бывает с направленными против России заявлениями, не имеют никаких оснований. Тем не менее по американской традиции Сирия считается «марионеткой Москвы» и все, что происходит не по сценарию Вашингтона, объясняется происками и действиями противника — в данном случае России», — пояснил Сергей Простаков.

По словам эксперта, Сирия в реальности проводит точно такие же антитеррористические операции, о возобновлении которых в Ираке объявили недавно сами американцы. Поэтому обвинения Вашингтона в адрес России — ложь и очередной элемент информационной войны против нее. А проблема терроризма, которую с огромным трудом пытаются решить сейчас страны Ближнего Востока была порождена во многом по вине США.

«Окончательное поражение боевиков в Сирии лишит американцев возможности влиять на ситуацию в этой стране, поэтому операция правительственных войск Вашингтону не очень и выгодна. А демонстративные действия США в последнее время связаны с желанием не столько покончить с терроризмом, сколько обосновать свое дальнейшее присутствие в одном из важнейших регионов мира. И лишь уход американцев со всего региона может стать самым эффективным инструментом борьбы с терроризмом и в Сирии, и в Ираке, и в других государствах Ближнего Востока», — заключил Сергей Простаков.

С 19 декабря САА проводила военную операцию на юго-востоке провинции Идлиб. Генштаб Вооруженных сил Сирии заявил 24 декабря об освобождении от террористов более 40 деревень в ходе операции и призвал мирных жителей покинуть удерживаемые боевиками поселения, для чего были открыты три гуманитарных коридора. Боевики несколько раз обстреляли их.