Клишас опроверг сообщения о возможности самороспуска Госдумы в поправках к Конституции

Москва, 17 января. В поправках к Конституции РФ не будет положения о самороспуске Госдумы. Об этом заявил член Совфеда Андрей Клишас во время заседания рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

«Не надо придумывать новых положений Конституции и запускать фейки. <…> Не занимайтесь ерундой, не придумывайте глупости и, тем более, не приписывайте свои глупости рабочей группе», — призвал сенатор, обращаясь к СМИ.

Напомним, рабочая группа была сформирована после послания президента РФ Владимира Путина к Федеральному собранию. В ходе выступления глава государства предложил ряд поправок к Конституции.

«Потенциал Конституции далеко не исчерпан, поэтому все положительные моменты мы сохраним», — заверил Клишас.

Он также отметил, что послание президента несет огромный нравственный смысл.