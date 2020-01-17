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Клишас опроверг сообщения о возможности самороспуска Госдумы в поправках к Конституции

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Клишас опроверг сообщения о возможности самороспуска Госдумы в поправках к Конституции

Москва, 17 января. В поправках к Конституции РФ не будет положения о самороспуске Госдумы. Об этом заявил член Совфеда Андрей Клишас во время заседания рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

«Не надо придумывать новых положений Конституции и запускать фейки. <…> Не занимайтесь ерундой, не придумывайте глупости и, тем более, не приписывайте свои глупости рабочей группе», — призвал сенатор, обращаясь к СМИ.

Напомним, рабочая группа была сформирована после послания президента РФ Владимира Путина к Федеральному собранию. В ходе выступления глава государства предложил ряд поправок к Конституции.

«Потенциал Конституции далеко не исчерпан, поэтому все положительные моменты мы сохраним», — заверил Клишас.

Он также отметил, что послание президента несет огромный нравственный смысл.

«Мы имеем развитое законодательство, посвященное вопросам социального обеспечения, но наличие в Конституции специальных норм, раскрывающих понятие социальное государство, даст гражданам защиту их прав на конституционном уровне. <…> Наша работа является общественно значимой. Наша задача — сосредоточиться на текстуальном оформлении того, что прозвучало в послании, но мы будем работать над всеми предложениями членов рабочей группы», — подытожил сенатор.

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Источник: Федеральное агентство новостей
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