Росгвардия сообщила о ликвидации 26 членов террористических ячеек на Северном Кавказе

Москва, 17 января. Объединенная группировка войск нейтрализовала 26 участников террористических ячеек на Северном Кавказе в 2019 году. Об этом говорится в докладе о результатах деятельности Объединенной группировки войск (ОГВ) по проведению контртеррористических операций на территории Северо-Кавказского региона.

Документ был опубликован 17 января на сайте Росгвардии. В пресс-службе ведомства уточнили, что доклад был представлен командующим ОГВ генерал-лейтенантом Василием Федоруком. Он сообщил, что за 2019 год военнослужащие и сотрудники группировки обнаружили и уничтожили более 190 объектов инфраструктуры бандгрупп.

«Зафиксировано более 1,5 тыс. фактов изъятия и добровольной сдачи оружия и боеприпасов. При этом из незаконного оборота изъято более 500 единиц оружия, 736 единиц охотничьего оружия, более 77 тыс. боеприпасов различного калибра, обезврежены самодельные взрывные устройства», — добавил он.

Федорук подчеркнул, что эти результаты позволили значительно снизить активность бандгрупп и ячеек террористов, а также предотвратить готовившиеся теракты.

Кроме того, как отметили в ведомстве, в течение года были обнаружены и уничтожены более 190 объектов инфраструктуры бандитских групп.

В минувшем году на Северном Кавказе было зафиксировано более 1,5 тысячи фактов изъятия или добровольной сдачи оружия.