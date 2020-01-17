Депутат Шерин объяснил, зачем России нужен самый мощный в мире ледокол

Последним своим постановлением на посту премьер-министра РФ Дмитрий Медведев профинансировал строительство атомного ледокола на сумму 127 млрд рублей. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Это будет крупнейший проект в стране, заявил Федеральному агентству новостей первый заместитель председателя комитета по обороне Государственной думы Александр Шерин.

Планируется, что правительство выделит средства на атомный ледокол проекта 10510 «Лидер» с 2020 по 2027 год.

Напомним, в среду Дмитрий Медведев заявил Владимиру Путину, что правительство в полном составе уходит в отставку. Президент РФ предложил Медведеву должность зампредседателя Совбеза, в рамках которой он займется темами обороноспособности и безопасности.

«Мне сложно судить, но, наверное, ледокол стоит столько же, сколько и Крымский мост. Это будет крупнейший проект в стране. Если деньги, выделенные правительством, будут освоены максимально эффективно, и строиться будет все на наших предприятиях, я буду очень рад», — поделился Шерин.

Из опубликованного документа следует, что заказчиком строительства ледокола мощностью 120 МВт выступает госкорпорация «Росатом». Застройщик — ФГУП «Атомфлот». Ввести ледокол в эксплуатацию планируется в 2027 году.

«По ледокольному атомному флоту мы лидируем в мире. Я думаю, что в связи с освоением Арктики будут реализовываться наиболее крупные проекты. А без ледокольного атомного флота осваивать Арктику невозможно», — пояснил депутат.

Атомоходы проекта 10510 «Лидер» задуманы как самые мощные в мире атомные ледоколы. Их будет строить судостроительный комплекс «Звезда», создаваемый консорциумом во главе с «Роснефтью» на базе одноименного дальневосточного завода.

«Мы действительно являемся страной, которая не имеет в этом плане никаких конкурентов. И нас уже никто не сможет догнать», — заключил Шерин.

Ледоколы будут нужны для обеспечения круглогодичного судоходства по Северному морскому пути — кратчайшему морскому маршруту из Европы в Азию. Ледокол «Лидер» сможет развивать скорость до 24 узлов (44 километра в час) по чистой воде и до 12 узлов по льду толщиной до 2 метров.