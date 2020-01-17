Спецпосланник генсека ООН по Сирии Педерсен приедет в РФ на следующей неделе

Москва, 17 января. Специальный посланник генерального секретаря ООН по Сирии Гейр Педерсен намерен посетить Москву на следующей неделе. Об этом сообщил исполняющий обязанности министра иностранных дел России Сергей Лавров.

На пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2019 году 17 января Сергей Лавров отметил, что Гейр Педерсен намерен посетить Дамаск.

И. о. главы МИД РФ выразил уверенность в том, что грядущие поездки и переговоры «с сирийским руководством позволят сформировать график дальнейшей работы конституционного комитета».

По его словам, важно «исправить ошибку, которая была сделана, когда в 2011 году Сирию исключили из Лиги арабских государств».

«Нужно возвращать Сирию в арабскую семью, как об этом не раз говорил президент России», — сказал Лавров.

Вооруженный конфликт в Сирии продолжается уже восемь лет, напоминают «Известия». С 2015 года Россия оказывает активную поддержку официальному Дамаску в борьбе с террористами. Два года назад было объявлено о победе над террористической группировкой «Исламское государство»1 (организация запрещена на территории России). Благодаря грамотной работе ВКС РФ удалось освободить многие сирийские города от боевиков и защитить инфраструктуру страны.

Многие эксперты сошлись во мнении, что именно благодаря российской стороне получилось остановить войну на территории ближневосточной республики. Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации РФ по международным делам Владимир Джабаров подчеркнул, что именно Россия не позволила Сирии стать большим лагерем боевиков. С точки зрения доцента РЭУ имени Плеханова, члена экспертного совета общественной организации «Офицеры России» Александра Перенджиева, РФ сделала все возможное для того, чтобы к жителям САР вернулась вера в их собственную страну.

Как напоминает «Газета.ru», российские и турецкие военные продолжают патрулировать районы на севере Сирии согласно условиям меморандума о взаимопонимании между Москвой и Анкарой. Документ был принят по итогам переговоров президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана в прошлом году.

1 Организация запрещена на территории РФ.